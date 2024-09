Jeffrey Dean Morgan sera l’animateur de l’émission « Destination X » sur NBC

Les morts-vivants la star Jeffrey Dean Morgan se dirige vers Destination X.

L’acteur, qui joue également dans Les garçonsprésentera la prochaine série de télé-réalité d’aventure de NBC. Il en sera également le producteur exécutif.

Il s’agit de son premier grand projet non scénarisé sur un réseau de diffusion ; il avait auparavant joué et été producteur exécutif dans la série d’AMC Vendredi soir avec les Morgan pendant la pandémie.

La série, actuellement en cours de production, a été officiellement lancée en début d’année. Basée sur un format belge, la série est produite par la société de production britannique Twofour, qui produit également une version séparée pour la BBC.

Destination X Dans cette émission, un groupe de candidats entreprend le road trip de leur vie, mais ils n’ont aucune idée de leur emplacement. Pour gagner, ils doivent découvrir leurs emplacements mystérieux. Une fois qu’ils sont dans le bus Destination X noirci, le voyage se transforme en un véritable plateau de jeu, avec des défis conçus pour offrir des indices sur leur emplacement, ainsi que quelques erreurs d’orientation pour les maintenir dans le doute.

À la fin de chaque épisode, le candidat qui place un X sur la carte la plus éloignée du lieu réel fait ses valises. Le premier participant à atteindre la destination X sera couronné vainqueur.

Twofour coproduira la version NBC avec Universal Television Alternative Studio. Caroline Davies, Andy Cadman, Dan Adamson et David Clews seront les producteurs exécutifs de la version NBC.

Jeffrey Dean Morgan a déclaré : «Destination X « Ce jeu m’a captivé par son mélange de voyage, de mystère et de jeu. J’ai hâte de me lancer dans ce jeu de devinettes déjanté à travers le monde en tant que maître de cérémonie, guidant les joueurs à travers des défis qui testent leurs capacités mentales et physiques. »

« Jeffrey Dean Morgan incarne l’homme mystérieux et espiègle du monde entier, ce qui fait de lui l’animateur et le marionnettiste idéal pour cette nouvelle série d’aventures de voyage », a déclaré Corie Henson, vice-présidente exécutive, contenu non scénarisé, compétition et jeux télévisés, NBCUniversal Entertainment. « Il est fringant, charmant, joueur et le compagnon de voyage idéal. »

« Lorsque nous avons réfléchi à la personne avec qui nous aimerions voyager à travers le monde, Jeffrey Dean Morgan a été la première personne qui nous est venue à l’esprit », a ajouté Toby Gorman, président d’Universal Television Alternative Studio.Destination X est rempli d’aventure, d’excitation et d’intrigue, toutes les caractéristiques que Jeffrey incarne.