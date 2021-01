Jeffrey Dean Morgan fait le point sur le bébé n ° 2

Même les meilleurs amis se trompent parfois.

Le lundi 4 janvier Les morts qui marchent acteur Jeffrey Dean Morgan, 54 ans, a pris son Instagram pour souhaiter à sa co-star et meilleur ami de la vraie vie Norman Reedus, un joyeux 52e anniversaire. Le geste initial était super doux, jusqu’à ce que le Gardiens L’acteur a réalisé qu’il avait sauté le pistolet avec l’amour d’anniversaire.

« Joyeux anniversaire à ma meilleure amie. @Bigbaldhead Je t’aime juste putain. » Jeffrey a écrit dans la légende. « Après avoir posté … ce n’est pas encore son anniversaire! Lol. F – k. Sautez deux jours sur ce truc !! Mon calendrier de pandémie est meilleur et plus rapide que la plupart des gens. Xxjd. »

Bien que l’alun de Blade garde un profil assez bas sur sa vie personnelle, il est probable qu’il ait néanmoins apprécié le cri précoce.

Norman et son actrice partenaire tout aussi talentueuse Diane Kruger a fait la une des journaux en haut de 2020 lorsqu’ils ont acheté un manoir de 8,5 millions de dollars en espèces. La maison d’Hollywood Hills mesurait 7 732 pieds carrés et abrite quatre chambres et quatre salles de bain complètes et trois demi-salles de bain.