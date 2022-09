Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Chandrakant Jha : ce que les tueurs en série disent de nous

Le vrai Jeffrey Dahmer n’avait ni l’avantage des traits du visage d’Evan Peters ni l’avantage d’un bon éclairage sur le plateau d’une émission Netflix. Ted Bundy, comme la plupart des gens, n’avait pas le physique de Zac Efron. L’indignation contre la dernière interprétation Dahmer de Netflix “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” pourrait n’être que le point d’ébullition, car la “romantisation” des tueurs en série en tant que phénomène n’a jamais eu besoin de l’aide du faste de Netflix. Même lorsque Dahmer et Bundy étaient assis dans des cellules de prison, le processus de leur mythification avait déjà commencé. Ils recevaient des courriers de fans et de l’argent; dans le cas de Bundy, il s’est marié alors qu’il était dans le couloir de la mort.

Le mythe du tueur en série précède Netflix

La glorification des tueurs en série par la culture pop se perpétue, mais n’a pas créé le « fandom » des meurtriers. Quelle est la chose que les tueurs en série et les popstars ont en commun ? Le personnage : l’aura scintillante qui façonne un écran de fumée d’un individu qui engloutit la gravité de ses crimes ou la profondeur (ou son absence) de ses talents. Mais quelle est réellement l’origine du personnage mythique du tueur en série ? Est-il vrai que quelque chose dans la nature humaine cède indiscutablement à la séduction du noir, du mal ou du macabre ?

La présentation des tueurs en série par la culture pop évoque une émotion que l’on s’attendrait à avoir pour un anti-héros bien-aimé ; disons, un vampire incompris et poétique, ou un loup-garou passionné et rebelle. Hannibal de NBC dépeint le cannibale presque comme une œuvre d’art impénétrable, presque noble dans la stature et l’exécution de ses crimes. En réalité, le « travail » de Dahmer ou de Bundy était rarement complexe et ils ont tâtonné le sac plusieurs fois. La dernière émission de Dahmer avec Evan Peters montre un incident où un Dahmer maladroit se drogue accidentellement avant de droguer sa victime, et un autre, où il est découvert par sa grand-mère alors qu’il tente d’assassiner un homme.

Pas de cerveaux

Il est désormais bien connu qu’il y a eu des échecs systémiques plus importants qui ont permis à Dahmer de s’en tirer avec ses crimes contre des personnes de couleur – des institutions entières trop disposées à détourner le regard et à lui accorder le bénéfice du doute. S’il est vrai que les aspects les plus sinistres de la nature humaine ont un certain attrait, le fait que les paradigmes raciaux pourraient être responsables de la création de la personnalité elle-même est moins pris en compte.

La plupart des récits de Bundy le décrivent comme un séducteur charmant et suave qui a dupé et attiré ses victimes, presque comme si c’était quelque chose à son crédit. Cela détourne commodément l’attention sur le fait que ses victimes étaient des femmes qui vivaient dans une culture qui leur donnait relativement moins de raisons de se méfier d’un homme blanc, qui était de toutes les manières apparentes, parfaitement moyen. Après tout, l’homme blanc a, dans la culture mondiale, colonisé le summum de toutes les choses bonnes et vraies. Ajoutez à cela le fait que Bundy faisait souvent semblant d’être blessé ou blessé pour tromper ses victimes, et vous vous rendez compte qu’il n’y avait aucune innovation en jeu ici, juste une vieille tromperie.

La plupart des victimes de Dahmer étaient des hommes noirs qui fréquentaient des bars gays à une époque notoirement homophobe et, comme la plupart des victimes, ne s’attendaient pas à tomber sur un tueur en série dans un tel cadre. Il n’y avait pas de cerveaux dans ces situations, pas de scientifique maléfique-génial-fou, mais simplement des hommes blancs moyens qui croyaient à juste titre qu’ils pouvaient s’en tirer avec leurs crimes. En fait, Bundy a été attrapé trois fois avant d’être finalement enfermé pour de bon.

Tous les tueurs en série ne sont pas égaux

Selon une étude réalisée en 2005 par un chercheur de l’Université d’État de Boise, “Les Afro-Américains et les meurtres en série dans les médias”, les tueurs en série noirs n’ont pas suscité autant d’intérêt dans les médias car leurs victimes étaient également noires. Il appartient à tout le monde de voir que les tueurs en série noirs ne sont pas loués comme Dahmer, même si ses victimes étaient également majoritairement noires. Ironiquement, les privilèges raciaux et de classe maintiennent leur place forte ici comme ailleurs.

Notre culture n’accorde pas le même statut de star aux tueurs en série de couleur. “Indian Predator: The Butcher of Delhi” de Netflix montre un tueur en série basé sur Chandrakant Jha, qui était vendeur dans les bazars hebdomadaires de Delhi. Il a été condamné à la peine de mort en 2013, mais alors même que l’émission attire des téléspectateurs, Jha n’a pas d’admirateurs étoilés qui l’élèvent au statut de culte accordé à Dahmer ou Bundy. Jha n’est tout simplement pas l’homme sur qui on voudrait projeter ses fantasmes violents ; il est trop « l’autre », pas quelqu’un à qui notre culture peut, avec une certaine facilité, conférer un statut héroïque quelconque.

Êtes-vous brisé si vous « aimez » les tueurs en série ?

En fin de compte, ceux qui trouvent Bundy ou Dahmer attrayants ne seront probablement pas moins ou plus méchants que vous et moi. Les gens qui pensent qu’ils auraient apprécié un rendez-vous avec Dahmer n’ont probablement jamais rencontré la puanteur de la chair humaine pourrie sur une personne qui l’a mangé. Bien que la plupart des gens aient rencontré au moins une personne qui croit que «les femmes sont des marchandises» (comme le décrit Bundy dans le profilage psychologique de quelqu’un qui aurait commis les crimes qu’il a commis), ils ne l’ont probablement pas fait pour eux depuis autant de fois. mots.

Les téléspectateurs généraux de Netflix sont si éloignés des réalités des crimes commis par ces tueurs en série qu’ils ne considèrent probablement pas Bundy ou Dahmer comme différents du fictif Joe Goldberg de “You”. Penn Badgley, qui joue Joe, a déclaré dans une interview avec Vanity Fair : “Nous ne pouvons pas nous amener à croire que si Joe trouvait simplement la bonne personne, il serait heureux – parce qu’il est un putain de meurtrier.”

Evan Peters, Zac Efron et Penn Badgley n’apportent que le confort des personnalités des acteurs qui obscurcissent le monde réel (potentiellement le monde réel, en cas de « vous ») la répugnance des crimes comme les agressions, les meurtres et le cannibalisme. Les problèmes de l’obsession culturelle mondiale pour les tueurs en série ont commencé bien avant que les mythologies ne deviennent poétiques, c’est-à-dire avec les tueurs eux-mêmes.

Alors que beaucoup de téléspectateurs peuvent soupçonner que quelque chose en eux est peut-être mauvais ou cassé ou les deux – la partie qui sympathise avec ces tueurs ou les admire – en réalité, la plupart d’entre nous ne sont tout simplement pas si intéressants. En fait, une certaine sympathie peut même être due; la justice réparatrice n’est pas quelque chose qu’il faut mépriser. Cependant, la curiosité, la ferveur et l’ambiance autour des tueurs en série ne sont qu’un leurre attirant l’attention sur les mêmes schémas d’oppression et d’injustice qui se produisent tous les jours, jusqu’à ce moment, et avec beaucoup plus de fréquence que l’étrange série cannibale. tueur se déchaîne parmi nous.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici