Jeffrey Dahmer à Ted Bundy, cette femme a des tueurs en série tatoués sur son corps

Les gens sont souvent fascinés par les tueurs en série et leurs histoires. Netflix sert de buffet pour les thrillers psychologiques mettant en scène de telles histoires. Cependant, être influencé positivement par des criminels peut ne pas être perçu comme une fascination appréciable pour le public. Une femme avec un énorme portrait de Jeffrey Dahmer tatoué sur sa jambe est passée sous le radar d’Internet mais elle n’a aucun regret.

Britnee Chamberlain, 28 ans, est fascinée par les tueurs en série et les a ainsi que des cannibales comme Ted Bundy et Dahmer tatoués sur son corps. Le cannibale de Milwaukee a été ramené à la vie par la nouvelle série de Netflix Monster : The Jeffrey Dahmer Story.

Alors que la plupart des gens se sentent « physiquement malades » en raison des scènes cannibales inquiétantes qui ont été diffusées sur la plate-forme OTT, Britnee a les mots « si vous ne pouvez pas les battre, mangez-les » (ce qui signifie « si vous ne pouvez pas les battre ». , mangez-les. ») encré sur sa jambe.

S’adressant au Daily Star UK, le joueur de 28 ans a déclaré: «Je peux dire que ma pièce préférée de la manche est la citation de Jeffrey Dahmer…. Cela ne veut pas dire que je l’envisage comme il l’a fait. Mais métaphoriquement parlant, ne pas se sentir vaincu par les autres et poursuivre néanmoins, peu importe la difficulté pour vous.

Elle était intriguée par la raison pour laquelle les tueurs en série commettent des meurtres plutôt que de tolérer l’acte, a-t-elle dit, ajoutant «il y a tellement de facteurs contributifs tels que les aspects socio-environnementaux, biologiques et psychologiques qui encouragent ou entraînent un criminel à agir dans la façon dont ils fais.”

Brittnee, originaire de Sydney, a dépensé plus de 1 500 £ pour les tatouages ​​controversés. Alors que sa famille ne l’a pas jugée pour les tatouages, les gens sur les réseaux sociaux avaient des opinions particulièrement fortes contre sa décision.

