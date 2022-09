JEFFREY Dahmer a assassiné 17 hommes et garçons au cours d’une tuerie de 13 ans et ses crimes comprenaient le viol, la nécrophilie et le cannibalisme

Dahmer a été arrêté en juillet 1991 et condamné à 16 peines à perpétuité consécutives, avant d’être tué par son codétenu Christopher Scarver trois ans plus tard.

Jeffrey Dahmer a été arrêté en juillet 1991 après que la victime Tracey Edwards s’est échappée et a conduit des flics à son appartement Crédit : Getty

Jeffrey Dahmer a-t-il pris des photos Polaroid de ses victimes ?

Les crimes de Dahmer ont pu cacher 17 meurtres d’hommes et de garçons aux autorités pendant des années.

Cependant, Tracy Edwards, l’une de ses victimes qui a réussi à s’échapper, a conduit des agents à son appartement en juillet 1991.

Lorsqu’ils ont enquêté sur sa maison, ils ont découvert un tiroir de table de chevet rempli de photographies Polaroid dérangeantes de ses victimes et de leurs corps démembrés.

Les rapports indiquent que les officiers ont trouvé des images des têtes décapitées des victimes, ainsi que Dahmer – qui a été étiqueté The Milwaukee Cannibal – se livrant à la nécrophilie avec des cadavres.

Pourquoi Jeffrey Dahmer a-t-il pris des photos de ses victimes ?

Dans The American Journal of Forensic Medicine and Pathology , écrit en 1994, il est déclaré que Dahmer a photographié et s’est engagé dans ces activités parce que: “il voulait les garder comme souvenirs pour lui tenir compagnie”.

Selon Biography.com : “Il prenait fréquemment des photos de ses victimes à différentes étapes du processus de meurtre, afin de pouvoir se souvenir de chaque acte par la suite et revivre l’expérience.”

La police a également trouvé des croquis d’un projet de construction d’un autel dans sa maison.

Le tueur en série a avoué avoir fait poser ses victimes pour des photos sur une table noire qu’il prévoyait d’intégrer à son autel.

De quoi Jeffrey Dahmer a-t-il pris des photos ?

Près de 80 polaroïds ont été découverts par l’officier Rolf Mueller, et tous ont révélé des corps démembrés nus dans différentes poses.

Ils comprennent des têtes, des bras et des pieds coupés, des corps qui ont été ouverts du cou à l’aine.

Anne E. Schwartz a écrit dans son livre, L’homme qui ne pouvait pas tuer assez, un Polaroid “montrait la tête d’un homme, avec la chair encore intacte, allongée dans un évier”.

Un autre dépeint “une victime ouverte du cou à l’aine, comme un cerf éviscéré après la mise à mort”.

L’officier Mueller aurait été sous le choc après avoir trouvé 84 Polaroids et aurait dit à son partenaire : “Ce sont des vrais”.