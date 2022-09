Jeffrey Dahmer a-t-il joué dans un épisode de Stranger Things ? Les internautes sont convaincus

Le drame policier biographique Netflix co-créé par Ryan Murphy et Ian Brennan Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story a créé un énorme buzz en ligne depuis sa sortie. Maintenant, Internet a trouvé un lien étrange entre son crime odieux et l’émission d’horreur de science-fiction Choses étranges. Les utilisateurs de TikTok affirment être sûrs de repérer la représentation fictive du tueur en série réel en arrière-plan d’une scène mettant en scène Max alias Sadie Sink. La scène en question montre Max sortant de son bus scolaire, mais lorsqu’elle est regardée de près, la caméra capture un enfant aux cheveux blonds marchant parmi ses camarades de classe.

Les internautes pensent que l’enfant aux cheveux blonds est Jeffery Dahmer en raison des similitudes étranges entre leurs apparences. Notamment, il n’y a pas de séquence supplémentaire donnée au personnage d’arrière-plan, cela se produit en un clin d’œil. Par conséquent, il est difficile de déterminer si les fabricants ont délibérément ajouté une référence horrible ou si la ressemblance frappante était une véritable coïncidence. Notamment, la chronologie de l’événement ne semble pas correspondre car l’histoire de Stranger Things se déroule au milieu des années 80, tandis que Dahmer a terminé ses études secondaires en 1978. En plus de cela, les événements de Stranger Things se déroulent à Hawkins. , pendant ce temps, le lycée de Dahmer était situé dans l’Ohio. Bien qu’il y ait trop de questions sur sa possibilité, Internet reste divisé après avoir regardé la vidéo virale TikTok.

Une section d’Internet affirme que les frères Duffer adorent ajouter des références d’horreur à l’émission Web. “Je tiens à rappeler que les frères Duffer adorent mettre des références de tueur en série et de film d’horreur, oui les dates ne collent pas mais c’est normal”, a commenté un internaute. Un autre a ajouté: “Je suis sûr que la plupart ne connaissaient pas l’existence de Dahmer et maintenant ils le voient partout.”

Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story a été créé sur la plate-forme OTT il y a à peine une semaine en septembre 2021. La prémisse de la websérie biographique retrace la série de meurtres commis par le tristement célèbre tueur en série Jeffrey Dahmer, qui a fait des ravages dans le Wisconsin à la fin des années 70. au début des années 90. Il a été reconnu coupable du meurtre de garçons et d’homosexuels et a été condamné à la réclusion à perpétuité. Dahmer a été diagnostiqué avec des troubles psychotiques, y compris un trouble de la personnalité limite, mais a été jugé légalement sain d’esprit pendant le procès. Il est décédé à l’âge de 34 ans après une attaque présumée à l’intérieur de la prison.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici