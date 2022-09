Jeffrey Dahmer a-t-il donné un sandwich à Glenda Cleveland et qu’y avait-il dedans ?

La nouvelle série de NETFLIX basée sur les crimes du tueur en série Jeffrey Dahmer a laissé les téléspectateurs se poser la même question : qu’y avait-il dans le sandwich ?

Jeffrey Dahmer, également connu sous le nom de ”Milwaukee Cannibal”, a assassiné et démembré 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991 aux États-Unis.

Dans la nouvelle série Netflix basée sur les crimes du tueur en série, Jeffrey Dahmer peut être vu en train de donner un sandwich à Glenda Cleveland Crédit : Netflix

Jeffrey Dahmer a-t-il donné un sandwich à Glenda Cleveland ?

Dans Monster: The Jeffrey Dahmer Story, nous voyons Evan Peters jouer le rôle de Jeffrey Dahmer.

Dans une scène, on voit Dahmer remettre un sandwich à sa voisine Glenda Cleveland, qu’elle refuse.

Mais, comme pour toutes les dramatisations, tout ce que nous voyons à l’écran n’est pas exactement comme cela s’est passé – et selon ladbible, cela incluait le personnage de Glenda Cleveland, qui non seulement vit à côté de Dahmer dans la série, mais est également celle qui a remis le goûter.

En réalité, Cleveland vivait dans l’immeuble voisin et, selon le Milwaukee Journal Sentinel, il n’y a jamais eu de confirmation qu’elle ait jamais rencontré Dahmer.

Cependant, le média spécule à la place que le personnage de Cleveland a été combiné avec celui d’une autre voisine nommée Pamela Bass.

Et Bass Fait intéressant, c’est celui qui a affirmé que Dahmer avait fait des sandwichs pour les autres dans le bâtiment dans la vraie vie – ce qui signifie qu’il peut y avoir un élément de vérité dans le scénario dramatisé.

Qu’y avait-il dans le sandwich ?

Alors que les téléspectateurs regardaient la scène, ils se sont rapidement tournés vers les médias sociaux pour spéculer sur le contenu de ce qu’ils croyaient être une collation macabre et tous ont supposé la même chose – que le sandwich avait été fait à partir de restes humains.

Cela fait allusion à la confession du vrai Dahmer d’avoir mangé certains des organes de ses victimes décédées.

S’exprimant dans le documentaire de 2013 The Jeffrey Dahmer Files, la voisine de Dahmer, Bass, a parlé de sa pire peur après avoir reçu le sandwich de l’homme qu’elle a décrit comme semblant amical et partageant.

Dans le documentaire, elle a déclaré: “J’ai probablement mangé la partie du corps de quelqu’un.”

Jeffrey Dahmer était-il un cannibale ?

Jeffrey Dahmer a avoué le viol et le meurtre de 17 jeunes hommes et garçons entre 1978 et 1991.

Il a également avoué avoir mangé certaines de ses victimes – et donc être surnommé “The Milwaukee Cannibal”.

On pense qu’il a attiré ses victimes dans son appartement et les a droguées avant de les découper et de les manger.

Lorsqu’il a été arrêté en 1991, à l’âge de 30 ans, les flics ont découvert une scène macabre en entrant dans son appartement.

Ils ont trouvé de la chair humaine en partie cuite ainsi qu’une tête humaine entreposée dans le réfrigérateur.

Dahmer a reçu 16 condamnations à perpétuité pour ses crimes.

Il a été tué par un autre détenu de l’établissement correctionnel de Columbia et meurtrier reconnu coupable Christopher Scarver le 28 novembre 1994 à Portage, Wisconsin .

Scarver a retiré une barre de métal de 20 pouces de la salle de musculation de la prison et a brutalement frappé Dahmer deux fois autour de la tête.

Dahmer a été déclaré mort une heure après son arrivée à l’hôpital.