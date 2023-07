Jeffrey Carlson, acteur de ‘All My Children’, mort à 48 ans, sa famille dit: ‘Il a laissé un tel impact’

Jeffrey Carlson, l’acteur de « All My Children » qui est entré dans l’histoire en incarnant le premier personnage transgenre à la télévision, est décédé. Il avait 48 ans.

Les représentants de Carlson ont confirmé sa mort dans une déclaration fournie à Fox News Digital.

« Nous sommes très attristés par la nouvelle du décès de notre client de longue date, Jeffrey Carlson », ont déclaré ses représentants. « Nous n’avons pas d’informations supplémentaires pour le moment et demandons que la famille ait l’espace pour pleurer en privé. »

Carlson a joué le rôle de Zarf dans « All My Children » en 2006, une rock star britannique qui a fait la transition et est devenue plus tard connue sous le nom de Zoe dans le feuilleton de jour.

Zoe a été le premier personnage de femme trans à la télévision pendant la journée.

ROBERT DE NIRO ASSISTE AUX FUNÉRAILLES DU PETIT-FILS LEANDRO, 19 ANS, À NEW YORK

SUSAN LUCCI DONNE UNE MISE À JOUR SUR LA SANTÉ APRÈS AVOIR DEUX PROCÉDURES CARDIAQUES D’URGENCE EN QUATRE ANS

Dans une déclaration fournie à Fox News Digital, la sœur de Jeffrey, Elizabeth Carlson Gingras, a rappelé l’impact que son frère a laissé sur tant de gens.

« Mon beau, brillant et EXTRÊMEMENT talentueux frère Jeffrey Carlson est parti rejoindre notre frère Gregory Carlson au paradis », a écrit Gingras. « Je n’arrive pas à comprendre pourquoi cela s’est produit. Ce que je sais, c’est que je chérirai à jamais nos rires et l’amour profond que nous avons l’un pour l’autre.

« Il a laissé un tel impact sur tant de gens, il est si difficile de trouver les mots pour exprimer à quel point il était spécial. J’ai tellement de choses à dire… mais mon cœur n’est pas assez bien pour donner à Jeffrey les mots qu’il mérite. Je t’aime tellement, tellement mon beau frère. 23/06/1975-06/07/2023. »

Les détails entourant sa mort n’étaient pas immédiatement disponibles. Lundi, le département de police de Chicago a déclaré à Fox News Digital que « la police est arrivée sur les lieux avant midi le 6 juillet où son corps a été découvert. Son dernier point de contact était le 3 juillet ».

« Un homme de 48 ans a été retrouvé inconscient et a été prononcé à l’adresse ci-dessus. La victime a pris ses médicaments prescrits avec des boissons alcoolisées. »

Une cause et un mode de décès sont toujours en suspens, selon le bureau du médecin légiste du comté de Cook.

En plus de « All My Children », le natif de Californie est apparu dans « Hitch », « Law & Order: Special Victims Unit » et « The Killing Floor ».

Il a joué dans diverses productions de Broadway, dont « The Goat or Who is Sylvia » d’Edward Albee, « Tartuffe » et « The Miracle Worker ».

Au moment de son interprétation de Zoe, Carlson se sentait intimidé de représenter la communauté transgenre.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je crains de manquer quelque chose, mais je suppose que ce serait la même chose avec n’importe quel personnage », a déclaré Carlson à l’Associated Press.

« Je veux que le public de ‘All My Children’ suive. Ce n’est pas pour choquer. C’est juste une autre personne dont l’histoire est racontée à Pine Valley. »

Des informations sur la mort de Carlson ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux dimanche.

« RIP Jeffrey Carlson, 48 ans, vedette nerveuse de Broadway (Billy dans The Goat, Marilyn in Taboo) et de la télévision (le personnage trans révolutionnaire Zoe dans All My Children) », a tweeté dimanche le critique de théâtre Adam Feldman. « Un acteur puissant et une perte douloureuse. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Matthew Rowland a partagé un clip en chantant avec Carlson et a écrit : « Je suis vraiment désolé d’apprendre la perte d’un tel talent, et d’un homme qui était si gentil et gentil avec moi. C’était un tel privilège de jouer avec et de rencontrer lui. »

Eden Riegel a tweeté : « Dévasté au-delà de toute mesure en apprenant le décès du beau et talentueux Jeffrey Carlson. Je me sens chanceux d’avoir appelé cette âme généreuse un ami et de voir son brillant travail de près. Parti bien trop tôt – une perte inimaginable. Amour vous, Jeffrey. Reposez-vous mon ami.