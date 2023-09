Jeffree Star relance le drame avec James Charles dans une interview cinglante – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock/Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Le drame YouTube est relancé ! Jeffree Star37 ans, est apparu dans un teaser de l’épisode du 13 septembre de Blonde idiote podcast et appelé James-Charles, 24 ans, pour les allégations de sexting antérieures contre lui. « Je me suis fait c***** et j’ai pensé que je pouvais ‘exposer’ le traumatisme et l’histoire de quelqu’un d’autre à quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré en partie. « Il est le plus gros connard de l’industrie de la beauté. »

De plus, la personnalité Internet a affirmé que « cette personne » ne « voulait pas » que Jeffree les expose. « Cette personne ne voulait pas que je le fasse, donc cette personne est toujours libre », a-t-il ajouté. « Et voir cette personne toujours là-bas… elle ne s’épanouit plus du tout comme avant… C’est juste intéressant. » Le fondateur de Jeffree Star Cosmetics a ajouté que l’industrie de la beauté avait des « serpents démoniaques » en jeu.

« Il aurait fait beaucoup de choses horribles », a poursuivi Jeffree. « Il a admis avoir parlé à des mineurs… c’est un putain de merde. » Lorsqu’il est hôte, Lapin XO, a demandé à Jeffree si les allégations étaient vraies, il s’est rappelé de la vidéo de James dans laquelle il « n’aurait pas prétendument » parlé des allégations de sexting. « L’un des êtres humains les plus ignobles de cette planète », a plaisanté Jeffree à Bunnie. HollywoodVie J’ai contacté les représentants de James mais je n’ai pas reçu de réponse immédiate.

Une petite interview de Jeffree star sur son prochain podcast s’adressant à Trisha Paytas et James Charles. pic.twitter.com/Diz2RFbh5i -richlux713 (@RichLux713) 7 septembre 2023

Plus tard, Jeffree a noté qu’il n’avait pas « abordé ces questions » dans le passé, mais qu’il ne se retient pas maintenant. « Les gens ne sont pas prêts à admettre la vérité », a-t-il déclaré. « Tout le monde veut se taire… pourquoi ? Si quelqu’un est mauvais, faites-le savoir aux gens. Il a ensuite appelé Kim Kardashian, 42 ans, pour avoir « utilisé » le maquillage de James. « Vous avez des célébrités de premier plan qui utilisent littéralement cette merde – oui, Kim Kardashian, nous vous parlons », a-t-il ajouté.

Fait intéressant, Jeffree n’a nommé James qu’à la fin du clip. « Vous devrez me dire de qui il s’agit plus tard pour que je puisse éviter cet humain », a déclaré l’animateur quelques secondes avant que Jeffree ne le nomme. « Oh! Son nom est James Charles », dit-il sans détour. Peu de temps après que Bunnie ait partagé le clip avec ses 4,2 millions de followers, beaucoup d’entre eux ont profité des commentaires pour réagir au fait que Jeffree relance le drame avec James.

« ‘Oh, il s’appelle James Charles’ *la fin* frérot quoi. Je ne m’attendais pas à ça », a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté : « Je savais de qui il s’agissait avant même qu’il ne le dise. » Plusieurs autres ont noté à quel point ils appréciaient la façon dont Jeffree appelait James. « Oofff, nous aimons un Jeffee non filtré [sic] il n’a pas peur de laisser tomber ce nom ! » a plaisanté un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Le thé a effectivement été renversé. »

Comme mentionné précédemment, James a été accusé d’avoir prétendument parlé de manière inappropriée à des mineurs en 2021, comme le rapporte Vautour. Peu de temps après les accusations, James s’est rendu sur YouTube pour partager une vidéo intitulée Me tenir responsable, dans lequel il a rompu son silence sur les allégations. « Au fur et à mesure que je faisais plus de recherches sur ces sujets et que je réfléchissais, j’ai réalisé que les reçus, les captures d’écran et les détails spécifiques de l’interaction n’ont vraiment pas d’importance parce que je merde et que je devais assumer mes responsabilités. pour mes actes et, plus important encore, présentez mes excuses aux personnes qui en ont été affectées », avait-il déclaré à l’époque.

Plus récemment, James a parlé des allégations lors d’une interview en juillet 2023 avec Cosmopolite. « Je n’ai jamais été aussi dégoûté de ma vie que lorsque j’ai découvert que ce gamin avait 16 ans », a-t-il déclaré. « J’étais mortifié, absolument mortifié. » Le magazine a précisé que James « n’a jamais été légalement accusé de relations inappropriées avec un mineur » et qu’il n’a pas été « prouvé » qu’il avait « sciemment fait. »