Jeffree Star ferme les rumeurs de rencontres avec Kanye West une fois pour toutes

Jeffree Star est tout aussi choqué par ceux Kanye West rumeurs comme nous le sommes tous.

L’influenceur beauté a finalement révélé la vérité sur le viral TikTok vidéo qui prétendait avoir une liaison avec Kanye, même si le rappeur reste marié avec Kim Kardashian.

Le jeudi 7 janvier, Jeffree a publié un message Youtube vidéo, « Addressing The Kanye Situation », dans laquelle il qualifie les allégations de « s – t que je pense avoir lu de toute ma vie. »

Au début de la vidéo, qui a été filmée le 6 janvier, Jeffree s’est promené dans son garage dans un peignoir rose, sirotant un Red Bull et faisant défiler des mèmes sur lui et Kanye. L’homme de 35 ans a dit à son caméraman: « Je me suis réveillé et mon téléphone a explosé et je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, que se passe-t-il dans le scandale aujourd’hui?’ Honnêtement, je n’en avais aucune idée, n’est-ce pas? … Je reste pour moi. Je vis dans ce bel état. J’adore la vie. »