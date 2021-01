Jeffree Star explique pourquoi il a été accusé de «  coucher avec Kanye West  »

Jeffree Star a parlé des rumeurs selon lesquelles il aurait eu une liaison avec Kanye West et des raisons pour lesquelles il pense avoir été impliqué.

Le maquilleur de 35 ans s’est réveillé et s’est retrouvé choisi comme « l’autre homme » dans la relation entre Kim et Kanye et il a riposté aux accusations.

Dans une vidéo de 23 minutes sur YouTube, Jeffree a donné une réponse impertinente à la rumeur, disant qu’il aime les «hommes très grands» et qu’il n’a «jamais traîné» avec Kanye et trouve toutes les spéculations «vraiment drôles».

Il a également confirmé: « Jeffree Star est célibataire et je n’ai jamais couché avec Kanye. »

Il a également ajouté qu’il «ne couche avec personne» pour le moment.







(Image: jeffreestar / Youtube)



La star de Keeping Up With The Kardashians, Kim, 40 ans, chercherait à divorcer de son mari depuis six ans alors que leur relation atteint un creux historique.

Alors que la star de télé-réalité reste dans leur manoir de 60 millions de dollars à Calabasas, Kanye vit dans son ranch de 14 millions de dollars dans le Wyoming, avec «aucun projet» de retourner chez Kim et leurs enfants.

Jeffree a déclaré qu’il croyait que la raison pour laquelle il était lié à Kanye était qu’il avait quitté Los Angeles pour vivre également dans le Wyoming.

Parlant de la fureur qui l’entoure et de Kanye, Jeffree a déclaré: «Je me suis réveillé et mon téléphone a explosé, et je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, que se passe-t-il dans le scandale aujourd’hui?’ Honnêtement, je n’avais aucune idée, non. Je reste seul, je vis dans ce bel état [Wyoming], J’aime la vie.







(Image: Images GC)



Réagissant à la nouvelle de sa «liaison» avec Kanye, Jeffree a déclaré: «Je ne peux pas, puis je me suis demandé comment en sommes-nous arrivés à ce moment, comment cela serait-il inventé – parce que nous vivons tous les deux dans l’État du Wyoming. ? »

Jeffree a affirmé qu’il avait déménagé dans l’État pour pouvoir lancer une nouvelle entreprise et n’avait rien à voir avec le rappeur de 43 ans qui y vivait.

Jeffree a déclaré que la rumeur avait répandu une traînée de poudre sur TikTok alors qu’il parlait une fois de Kanye dans une chanson qu’il a publiée en 2009.

L’influenceur a déclaré: « Maintenant, je comprends pourquoi les gens en rient vraiment, parce que dans une vieille chanson à moi de 2009 intitulée ‘B ** ch Please’, je dis une ligne sur Kanye, mais c’était très comme Eminem parce que j’ai mentionné comme 50 célébrités et moi disons un tas de merde folle, et les gens parlent de ça.

Il a attaqué ceux qui ont répandu la rumeur en disant: « Vous avez trop de temps libre, salope. »

Expliquant pourquoi il a déménagé à Casper, Wyoming, Jeffree a déclaré: «Je n’ai pas officiellement déménagé pour toujours.

« C’est incroyable ici, c’est l’État le moins peuplé de toute l’Amérique et c’est vraiment paisible et calme ici. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.