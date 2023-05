Jefferson Machado: Le corps d’une star de feuilleton brésilienne disparue retrouvé dans une valise enterrée dans le jardin de Rio

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Le corps de Jefferson Machado, star du feuilleton brésilien disparu, a été retrouvé dans un coffre enterré devant une maison à Rio de Janeiro.

La mort de l’acteur de 44 ans, célèbre pour son dernier rôle dans Réisa été confirmé par l’avocat de la famille sur Facebook.

« C’est avec regret que je partage la triste nouvelle du décès de l’acteur Jeff Machado, dont le corps a été retrouvé avec des signes d’étranglement », a déclaré l’avocat Jairo Magalhaes Advogados dans un communiqué.

Le 22 mai, son corps a été découvert entassé dans un coffre en bois, qui avait été enfermé dans du béton et enterré à 6 pieds sous l’arrière-cour d’une maison dans la région de Campo Grande.

Ses bras étaient attachés derrière sa tête et « enterrés dans un coffre qui ressemble beaucoup à ceux de sa propre maison », a déclaré l’avocat à R7 News.

Le corps a été identifié à l’aide d’empreintes digitales, a déclaré l’avocat.

La maison où les restes de Machado ont été retrouvés appartenait à une femme qui l’aurait louée à un ami de l’acteur. Le locataire a été identifié comme suspect par la police, bien qu’il n’y ait eu jusqu’à présent aucune arrestation.

Des images de la police ont montré des enquêteurs creusant dans le sol en béton pour trouver la boîte en bois, qui a ensuite été exhumée avec l’aide d’une demi-douzaine de personnes.

Le corps de Jefferson Machado a été retrouvé enterré dans une boîte en bois (Capture d’écran / Diário do Nordeste)

« Jefferson a été froidement et brutalement assassiné par des personnes envieuses, perverses et, bien sûr, sans scrupules », a écrit l’amie de la famille Cintia Hilsendeger sur le compte Instagram de l’acteur, selon le Poste de New York.

L’acteur a été vu pour la dernière fois le 27 janvier. Selon sa mère de 73 ans, Maria das Dores, elle a parlé à son fils deux jours plus tard, le 29 janvier, lorsque l’acteur a déclaré qu’il s’était rendu à Sao Paulo pour un entretien d’embauche.

La famille est devenue méfiante après avoir reçu des SMS d’une personne qu’elle croyait se faire passer pour l’acteur. Mme Dores a déclaré que cela ne ressemblait pas à son fils et que les messages étaient truffés de fautes d’orthographe.

Elle a également cessé de recevoir des appels de son fils, ce qui, selon l’imitateur présumé, était dû au fait qu’il « avait laissé tomber son téléphone portable dans les toilettes ».

La famille était inquiète lorsque le mot de passe iCloud de Jefferson a été modifié et que sa localisation a été désactivée.

Les autorités ont officiellement déclaré Jefferson disparu le 9 février après que ses huit chiens aient été retrouvés abandonnés chez lui à Rio de Janeiro.