Jefferson Lerma rejoint Crystal Palace en transfert gratuit

Jefferson Lerma est sur le point de rejoindre Crystal Palace grâce à un transfert gratuit depuis Bournemouth.

L’international colombien est en rupture de contrat à la fin de la saison et le club du Dorset n’a pas réussi à le convaincre d’accepter de nouvelles conditions.

Palace tient à renforcer son milieu de terrain, après avoir confirmé la semaine dernière que Luka Milivojevic et James McArthur, de longue date, quitteront tous les deux le club cet été grâce à des transferts gratuits.

Lerma était la signature record de Bournemouth lorsqu’il a rejoint le club espagnol Levante en 2018 pour 25 millions de livres sterling et a été nommé joueur de l’année du club par les supporters la semaine dernière.

Cette saison a été sa plus prolifique devant le but de Bournemouth – Lerma a cinq buts en 36 matchs – et il a joué un rôle clé dans le club pour obtenir son statut de Premier League pour une autre année.

Le joueur de 28 ans – qui compte 33 sélections pour la Colombie – a joué contre Palace à Selhurst Park plus tôt ce mois-ci et s’est fait casser le nez par Joachim Andersen, qui a évité un carton rouge après un examen VAR.

Palace fait face à un été incertain. Le mandat de Roy Hodgson en tant qu’entraîneur par intérim prend fin dimanche, lorsque Palace dispute son dernier match de la saison à domicile contre Nottingham Forest, et il a déclaré vendredi qu’il ne s’attendait pas à revenir la saison prochaine – bien que ce scénario soit loin d’avoir été exclu.

Hodgson a déclaré: « J’ai signé un contrat jusqu’à la fin de la saison ici, j’étais très heureux de le faire, je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité. Depuis le début, j’ai vu cela comme mon dernier match de mon contrat, en ce qui me concerne, c’est ce que c’est.

« Ce qui est sur la table pour moi en ce moment, c’est de voir mon contrat se terminer, remercier tout le monde pour le temps merveilleux que j’ai passé ces deux derniers mois et demi et, espérons-le, aider l’équipe à obtenir un résultat lors de son dernier match comme nous ‘ ai été capable de faire dans les neuf derniers.

Il y a également des points d’interrogation sur l’avenir du joueur vedette Wilfried Zaha, qui est un agent libre cet été et n’a pas encore révélé s’il a l’intention de signer le contrat de 200 000 £ par semaine qui lui a été proposé par Palace.

(Photo : Getty Images)