Jefferson Elementary à Ottawa annonce les champions de la Charte d’octobre 2022 – Shaw Local

Jefferson Elementary School à Ottawa a annoncé ses Champions de la Charte pour le mois d’octobre 2022.

Les élèves suivants ont fait un travail exemplaire en suivant leur charte de classe et sont allés au-delà pour faire de leur classe un environnement d’apprentissage positif pour tous.

Ce sont : les enfants de la maternelle Parker C., Calvin H. et Liam P. ; les élèves de première année Mackson H., Blane C. et Lillian F.; les élèves de deuxième année Ethan O., Lucas C. et Genavieve R.; les élèves de troisième année Maverick K., Isaiah R., Leon D. et Ryan H.; les élèves de quatrième année Kiara A., Mona L. et Elena C.