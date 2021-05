Jefferies sur les défis du carbone dans la fabrication de véhicules électriques

La fabrication de véhicules électriques est actuellement confrontée à un défi de «carbone embarqué», déclare Simon Powell de Jefferies.

« Pour obtenir le dividende environnemental recherché par les gouvernements, les utilisateurs vont devoir les conserver plus longtemps, les conduire plus loin qu’ils n’auraient pu le faire avec un véhicule à combustion interne classique », a déclaré Powell, responsable de la recherche thématique mondiale au sein de l’entreprise, a déclaré mercredi à CNBC « Street Signs Asia ».

Il a expliqué qu’une « énorme quantité » de carbone est émise lorsque des matériaux tels que l’acier, l’aluminium et le verre sont créés et assemblés pour fabriquer des véhicules. Il a déclaré que le problème est aggravé pour les véhicules électriques, qui ont actuellement tendance à être plus lourds en moyenne que leurs homologues à essence.

«Lorsqu’ils quittent l’usine, ces (véhicules électriques) sont désavantagés», a-t-il déclaré. « Ils contiennent plus d’acier. Les freins sont plus gros. Les batteries sont certainement plus lourdes. »

Le poids relativement plus élevé des véhicules électriques aujourd’hui est le résultat de l’accent mis par les fabricants sur l’autonomie de ces voitures, a déclaré Powell. Contrairement aux voitures qui fonctionnent avec des moteurs à combustion interne qui existent depuis des décennies, l’infrastructure de recharge des véhicules électriques est considérablement moins développée à l’échelle mondiale.