Jefferies optimiste sur l’action Fujitsu avec une nouvelle note d’achat et un objectif mis à jour Par Investing.com

Vendredi, Jefferies a lancé une couverture sur Fujitsu Limited (6702 : JP) (OTC : FJTSY), présentant une note d’achat ainsi qu’un objectif de prix fixé à 3 700 JPY. La société de services financiers positionne Fujitsu favorablement, en la valorisant avec une prime par rapport à ses pairs. Cette position optimiste repose sur plusieurs facteurs clés identifiés par l’analyste.

La stratégie de transformation globale de Fujitsu a été soulignée comme un changement positif, signalant un effort de modernisation du haut vers le bas. Le plan à moyen terme actuel de la société est considéré comme un indicateur clair de son orientation future, l’accent étant mis sur les services Fujitsu Uvance, de modernisation et de conseil qui devraient être les principaux moteurs des bénéfices futurs.

La santé financière de l’entreprise montre également des signes d’amélioration, avec une augmentation progressive du retour sur capital investi (ROIC) et de la valeur économique ajoutée (EVA). Ces indicateurs suggèrent que Fujitsu gère son capital plus efficacement que son concurrent NEC. De plus, Fujitsu restitue activement de la valeur à ses actionnaires, en procédant à des rachats d’actions d’une valeur de 180 milliards JPY dans le but d’atteindre un rendement total pour les actionnaires de 102 % pour l’exercice.

Jefferies note également que même si Fujitsu n’est pas actuellement considérée comme une pure société d’intégrateur de systèmes (SI), elle prévoit de se retirer du secteur des serveurs Mainframe et Unix d’ici 2035. Cette évolution stratégique s’aligne sur une évolution plus large vers les services informatiques, un secteur dans lequel Jefferies considère Fujitsu comme son premier choix.

Par ailleurs, Fujitsu Limited a connu des développements importants, notamment de solides performances financières et des évaluations positives des analystes. Citi a récemment revalorisé l’action Fujitsu de Neutre à Acheter, augmentant l’objectif de cours à 3 400 JPY contre 3 000 JPY précédemment.

Cette mise à niveau a été influencée par les efforts de restructuration réussis de Fujitsu au cours des cinq dernières années, qui ont abouti à une croissance des marges et du retour sur capital investi (RoIC). La restructuration a également entraîné une augmentation du rendement des capitaux propres (RoE), qui est passé de 9 % à 15 % au cours des cinq dernières années.

En termes de bénéfices, Fujitsu a enregistré un bon début d’exercice 2024 avec une augmentation de 7,8 % de son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre à 501,6 milliards de yens dans son segment Solutions de services. Cette croissance est principalement due à la forte demande de services de DX et de modernisation au Japon. Le bénéfice d’exploitation ajusté de Service Solutions a également connu une augmentation significative, atteignant 34,9 milliards de yens.

Ces développements récents reflètent l’engagement de Fujitsu en faveur de la restructuration et sa concentration stratégique sur l’expansion de son offre de solutions de services. Les analystes de Citi prévoient que les capitaux propres de la société resteront stables à près de 1 800 milliards de yens, avec un RoE attendu de 17 % pour l’exercice se terminant en mars 2027.

Perspectives InvestingPro

Les données récentes d’InvestingPro renforcent la position haussière de Jefferies sur Fujitsu Limited (OTC : FJTSY). La capitalisation boursière de la société s’élève à 38,51 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans le secteur des services informatiques. Le ratio P/E de Fujitsu de 21,89 et un ratio PEG de 0,6 pour les douze derniers mois à compter du premier trimestre 2025 suggèrent que le titre pourrait être sous-évalué par rapport à son potentiel de croissance, ce qui correspond à la valorisation premium de Jefferies.

Les conseils InvestingPro mettent en évidence les solides performances financières de Fujitsu et ses politiques favorables aux actionnaires. La société a augmenté son dividende pendant 6 années consécutives et a maintenu son versement pendant 21 années consécutives, soulignant ainsi son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires, un point souligné dans l’analyse de Jefferies. De plus, l’action de Fujitsu se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines, avec un rendement total remarquable de 80,27 % au cours de l’année écoulée, ce qui indique une forte confiance du marché dans la stratégie de transformation et les perspectives d’avenir de l’entreprise.

Ces informations complètent l’évaluation de Jefferies sur l’amélioration de la santé financière de Fujitsu et son virage stratégique vers les services informatiques. Pour les investisseurs souhaitant mieux comprendre le potentiel de Fujitsu, InvestingPro propose 12 conseils supplémentaires, offrant une vue complète des atouts et de la position de l’entreprise sur le marché.

