Jeff Woodke, otage libéré après des années en Afrique, raconte le calvaire et les frustrations face à la réponse américaine

WASHINGTON – Les extrémistes islamiques se sont rendus au domicile du missionnaire américain au Niger sous le couvert de la soirée, abattant deux gardes qui montaient la garde. Jeff Woodke se souvient avoir vu les coups de bouche et entendu les cris avant d’être jeté dans une camionnette qui s’est ensuite enfuie.

Ainsi a commencé plus de six ans de captivité, une période au cours de laquelle il dit avoir été battu, enfermé dans des chaînes pendant des heures par jour et soumis à des pressions répétées pour se convertir à l’islam et enduré des grèves de la faim auto-imposées.

« C’était l’enfer », a déclaré Woodke, 62 ans, qui a été libéré en mars. « Je pense que le plus difficile était de savoir que ma famille, si elle était en vie, souffrait aussi. » Au fil du temps, a-t-il dit, il a commencé à penser qu’« il vaut mieux que je sois mort que de continuer à les faire souffrir. Et ce sentiment a grandi et grandi et grandi. L’année dernière où j’étais là-bas, je leur demandais de me tuer.

Mais l’épreuve, selon lui et sa femme, a été aggravée par des années d’interactions frustrantes avec le gouvernement américain chez lui. Ils disent qu’ils pensent que les responsables du FBI ont dissimulé des informations sur les négociations avec les ravisseurs et ont fourni ce qu’ils estimaient être une aide et des conseils inadéquats sur la collecte de fonds pour une rançon. L’agitation a débordé lors d’un appel Zoom des semaines avant la libération de Woodke lorsque sa femme, Els, a déclaré qu’elle avait parlé au secrétaire d’État Antony Blinken d’un processus de rançon qui, selon elle, favorisait les riches.

« J’ai dit que si c’était vous qui aviez été kidnappé, vous seriez libre dans une semaine parce que votre femme est libre de prendre votre argent et de vous acheter gratuitement », se souvient-elle. « Alors parce que tu es riche, tu peux payer la rançon. Mais une personne pauvre n’est jamais capable de faire cela.

Les Woodkes se sont récemment entretenus avec l’Associated Press dans une interview conjointe dans laquelle ils ont partagé des détails jusque-là non rapportés sur sa captivité, les conversations de la famille avec des responsables américains et ses défis plus récents de réintégration dans la société.

À une époque où le sort des Américains détenus fait l’objet d’une attention sans précédent, la frustration du couple montre le succès inégal du gouvernement dans la gestion des relations avec les familles d’otages, malgré une refonte de la politique de 2015 visant à améliorer les communications et à apaiser les craintes que le paiement de rançons puisse entraîner des poursuites pénales. . Leurs déclarations représentent une rare diffusion publique des interactions délicates et tendues qui précèdent souvent la libération d’un détenu.

Le FBI a refusé de répondre aux revendications spécifiques des Woodkes, mais a déclaré qu’il avait travaillé « sans relâche » pour ramener Woodke à la maison et qu’il était heureux qu’il ait retrouvé sa famille : « Nous nous engageons à continuer à soutenir Jeff et sa famille. » Le département d’État a confirmé que Blinken et Els Woodke avaient eu plusieurs conversations, mais a refusé de discuter du fond.

Les responsables américains ont peu parlé des circonstances de la libération de Woodke, notant seulement qu’il s’agissait d’un effort de collaboration et que le gouvernement américain n’a pas payé de rançon ni fait d’autres concessions. Woodke a été libéré aux côtés d’un journaliste français, Olivier Dubois, alors même que d’autres otages restent dans la région. Woodke était tout aussi circonspect, disant qu’il ne sait pas avec certitude ce qui a conduit à sa libération mais qu’il a été récupéré par les forces françaises.

Le travail de Woodke en tant que missionnaire et travailleur humanitaire en a fait à certains égards une cible naturelle pour les enlèvements, en particulier dans la vaste étendue semi-aride sous le désert du Sahara connue sous le nom de Sahel, où les extrémistes islamiques utilisent depuis longtemps les enlèvements et les rançons pour financer les opérations djihadistes.

En conséquence, il avait pris des précautions au cours de ses trois décennies dans la région, notamment en maintenant le contact avec le département d’État et l’ambassade locale au sujet des risques de sécurité.

Pourtant, dans la soirée du 14 octobre 2016, il a été pris en embuscade chez lui à Abalak, au Niger, par des extrémistes qui ont tué deux gardes à la propriété. Il a dit avoir essayé de courir mais a fini par être saisi, traîné par le poignet, son corps raclant le sol, et jeté dans un camion qui se dirigeait vers la frontière avec le Mali.

Il a passé sa captivité échangé entre des groupes extrémistes opérant sous l’égide du JNIM, une organisation d’insurgés alignée sur Al-Qaïda. Il gardait une trace de l’heure grâce à un cadran solaire pendant la journée et des étoiles la nuit, bien qu’il ait dit qu’on lui avait donné une montre vers la fin de sa détention. Il priait initialement huit heures par jour. Ce montant a diminué au fil du temps, quand il a commencé à prier pour la mort.

Il a dit avoir passé des heures enchaîné dans l’isolement sous un arbre – « Avez-vous déjà eu un orage avec des chaînes aux pieds ? Ça t’aura, dit-il tristement – ​​et il passa du temps dans une minuscule hutte.

« Quand ils étaient gentils avec moi, c’était uniquement parce qu’ils prêchaient », a déclaré Woodke. « Ils m’ont dit à plusieurs reprises : ‘Nous serons gentils avec toi si tu te convertis. Les chaînes se détacheront si vous vous convertissez.

Au début de sa captivité, il a déclaré avoir enregistré la première de plusieurs vidéos de preuve de vie pour sa famille alors que sa femme interagissait avec les négociateurs de crise du FBI travaillant sur l’affaire.

Mais Els Woodke et le négociateur privé d’otages avec lequel elle travaillait, Robert Klamser, ont déclaré dans l’interview qu’ils estimaient que le FBI les tenait à distance pendant les négociations, les induisant en erreur sur la portée des demandes et retenant des informations alors qu’eux-mêmes et un gouvernement tiers ils n’ont pas identifié travaillé pour communiquer avec les militants et recevoir leurs conditions.

Klamser a déclaré avoir appris en 2021, tardivement, que les ravisseurs avaient exigé dans le cadre des négociations le paiement d’une rançon de 3 millions d’euros et la libération des prisonniers des prisons ouest-africaines. Il a déclaré que les négociateurs agissant sans la contribution de la famille avaient réussi à faire abandonner la demande de libération du prisonnier, atteignant d’une part un objectif politique américain mais également aboutissant à une demande de rançon doublée de 6 millions d’euros – un montant encore plus intenable pour Els Woodke, un l’assistant du professeur.

Alors qu’elle s’apprêtait à lever une rançon, elle a dit qu’on lui avait dit qu’elle était libre de le faire mais qu’elle devait contacter personnellement les donateurs potentiels, une exigence qu’elle considérait comme trop lourde. Elle a déclaré que le FBI n’offrirait pas de garanties écrites selon lesquelles aucune personne impliquée dans la collecte de la rançon ne serait poursuivie, ce qui, selon elle et Klamser, était important pour les donateurs potentiels.

Elle n’a jamais payé de rançon, déplorant lors d’une comparution en 2021 à Washington que les «restrictions» gouvernementales l’avaient entravée dans sa capacité à lever une somme suffisante.

« J’ai essayé. J’ai écrit des lettres personnellement aux gens, les gens que je connaissais », a-t-elle déclaré dans l’interview. « J’ai essayé parce que je voulais tout essayer et ne rien négliger. »

L’administration Obama, réagissant à la mort par décapitation d’otages occidentaux par des membres de l’État islamique, a élaboré en 2015 une nouvelle politique destinée à rassurer au moins tacitement les familles sur le fait que, bien que le gouvernement américain ne tolère pas les paiements de rançon, il ne poursuivra pas non plus les familles qui les ont faites. . Bien qu’aucune famille n’ait été inculpée, les proches des otages interrogés au cours de la dernière décennie ont néanmoins fait état d’une confusion persistante à propos de la politique.

La libération, dans des circonstances que ni la Maison Blanche ni le gouvernement français n’ont pleinement expliquées, est intervenue le 20 mars, lorsque Woodke a déclaré qu’il avait été conduit dans une camionnette Toyota avec Dubois, l’otage français, jusqu’à la frontière ouest du Niger et libéré. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, l’a décrit comme l’aboutissement d’un « travail dur, exténuant et délibéré ».

Woodke est rentré chez lui à McKinleyville, en Californie, mais les ajustements ont été difficiles. Il est aux prises avec des blessures aux jambes et des factures élevées pour les soins médicaux et dentaires. Même quelque chose d’aussi simple que l’obtention d’un permis de conduire prenait des mois. Il dit qu’il ne s’est pas senti suffisamment aidé par le gouvernement, bien qu’il affirme que le bureau de l’envoyé spécial du Département d’État pour les affaires d’otages a apporté son soutien. Klamser dit qu’il est prévu de collecter des fonds auprès d’amis et de supporters pour compenser le coût des dépenses croissantes.

« Nous ne sommes pas des choses, nous ne sommes pas des monnaies d’échange, nous ne sommes pas des cas – nous sommes des gens », dit Woodke. « Nous ne voulons pas nous asseoir sous des arbres enchaînés. Nos familles ne veulent pas avoir à souffrir.