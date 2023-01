Jeff Wachowski, Morris City Council 2023 Questionnaire pour l’élection primaire – Shaw Local

Nom et prénom: Jeff Wachowski

Quel bureau recherchez-vous ? Echevin 3e arrondissement

Quels mandats, le cas échéant, avez-vous déjà occupés ? 3e arrondissement depuis 4 ans et commission d’urbanisme et de zonage depuis 4 ans.

Ville: Morris

Profession: Mainteneur d’autoroute, snowbird saisonnier IDOT

Éducation: Lycée, quelques cours à JJC

Affiliation politique: Républicain

Site Web de la campagne : N / A

Pourquoi voulez-vous faire partie du conseil municipal de Morris ?

J’ai la passion de m’impliquer pour faire de Morris et du 3e quartier un endroit idéal pour élever une famille.

Quelle expérience offrez-vous aux résidents qui peuvent aider à améliorer Morris ?

30 ans de gestion à offrir, quatre ans comme échevin et 35 ans de bénévolat dans différents organismes à travers la communauté.

Si vous pensez que les résidents ne paient pas assez d’impôts, que faudrait-il augmenter et que devrait faire la ville avec les revenus supplémentaires ?

Morris a une excellente assiette fiscale, les écoles sont notre poste le plus important.

L’administration actuelle s’est concentrée sur la croissance du centre-ville et l’amélioration des quartiers du parc. Est-ce une bonne utilisation des fonds publics et, si vous êtes élu, continuerez-vous à vous concentrer sur le centre-ville ? Comment?

Nous avons fait un excellent travail de promotion du centre-ville de Morris et je soutiens totalement cela. En ce qui concerne le district du parc, je m’intéresse personnellement beaucoup à l’amélioration de tous nos parcs et je soutiens pleinement le fait de les considérer comme une priorité absolue s’ils sont élus.

Morris a récemment vu des sociétés de développement vouloir construire des communautés locatives abordables. Selon vous, quel impact les grandes sociétés de développement auraient-elles sur la ville et le considérez-vous comme un gain ou une perte net ?

Pas un grand amateur de logements sociaux, nous en avons assez. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un logement abordable.

Morris a constaté une augmentation des crimes violents et de l’activité liée à la drogue au cours de l’année dernière, quelles mesures peuvent être prises pour soutenir les résidents locaux et empêcher ces crimes de se produire ?

Les groupes de surveillance de quartier soutiennent les forces de l’ordre locales en leur donnant les bons outils et ressources pour lutter contre l’activité.

La ville continue de se développer et l’expansion de la région métropolitaine de Chicago continue de se glisser vers Morris. Pensez-vous que ce sera bon ou mauvais pour la ville ? Quelles actions faut-il entreprendre pour favoriser la croissance ou la ralentir ?

La ville devrait croître à un rythme que nous pouvons contrôler lentement.

Morris a connu un incendie industriel en 2021, qui a provoqué l’évacuation de plus de 3 000 résidents et entraîné un nettoyage de plusieurs millions de dollars. Qu’est-ce que l’administration a géré correctement pendant cette période et qu’est-ce qui, selon vous, a été mal géré ? À l’avenir, quelles mesures le conseil municipal peut-il prendre pour empêcher qu’une telle situation ne se reproduise ?

L’administration de la ville de Morris a géré l’incendie de manière très respectueuse avec les autres organisations impliquées. À l’avenir, un meilleur contrôle de l’exploitation des entrepôts, dans les limites de la ville, par des inspecteurs municipaux et des commissaires des incendies.

Soutenez-vous la transparence du gouvernement et que pensez-vous de la loi sur la liberté d’information ?

Je crois aux freins et contrepoids.