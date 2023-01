Jeff Ubben s’entretient avec le PDG de Salesforce alors que de plus en plus d’activistes ciblent le géant du logiciel

Jeff Ubben d’Inclusive Capital s’est entretenu avec Marc Benioff, le PDG de Force de vente selon des sources, a rapporté lundi David Faber de CNBC.

Inclusive Capital est actionnaire du géant du CRM. On ne sait pas ce que la présence d’Ubben signifiera pour la société de logiciels basée sur le cloud.

Salesforce a également suscité l’intérêt de l’investisseur activiste Elliott Management, qui a fait un investissement de plusieurs milliards de dollars, le Wall Street Journal a rapporté dimanche soir. En octobre, Starboard Value a annoncé une participation non divulguée dans Salesforce, affirmant que la société souffrait d’une décote de valorisation en raison d’un “mélange de croissance et de rentabilité inférieur à la moyenne”.

Salesforce est en pleine restructuration dans un contexte de ralentissement de la croissance et de craintes de récession. Plus tôt cette année, l’entreprise a déclaré qu’elle prévoyait de supprimer des emplois de 10%, soit 700 employés, et de fermer certains bureaux.

Salesforce a déclaré qu’il s’attend à ce que la restructuration de ses employés soit terminée d’ici la fin de l’exercice 2024 et que la restructuration immobilière se termine au cours de l’exercice 2026.

L’entreprise s’était développée rapidement pendant la pandémie et les années précédentes, alors que l’adoption du cloud montait en flèche. Elle a également réalisé d’importantes acquisitions telles que Slack et Tableau.

Le cours de l’action de la société a grimpé de 17 % cette année, mais a baissé de près de 30 % l’année dernière à la clôture de lundi.

Clarification : Jeff Ubben avait précédemment divulgué sa participation dans Salesforce.