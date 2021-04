L’acteur de Bill Jeff Stewart a depuis longtemps abandonné les cheveux noirs mouillés de son personnage de flic Reg Hollis au profit d’un style plus rock ‘n’ roll.

Les cheveux gris indisciplinés de l’homme de 65 ans ont germé sous un bonnet jaune vif alors qu’il faisait ses achats dans le nord de Londres hier.

James Curley

Jeff Stewart de Bill a un style très différent ces jours-ci[/caption]

Il avait l’air détendu dans une chemise boutonnée et une veste vert olive dans laquelle il mit ses mains dans ses poches.

Jeff a tenu un sac fourre-tout écologique et a terminé sa tenue avec quelques nuances.

L’acteur est devenu célèbre au début des années 80 avec un rôle dans le feuilleton Crossroads, qui a ensuite été suivi d’un rôle dans Doctor Who en 1984.

Mais il est surtout connu pour avoir joué le cuivre très apprécié dans The Bill, un personnage qu’il a joué pendant plus de deux décennies.

Rex

Il a joué Reg Hollis dans The Bill[/caption]

James Curley

Jeff a fait ses achats dans le nord de Londres hier[/caption]

Après avoir joué dans la série dès le début et avoir joué dans 872 épisodes, PC Reg Hollis a été exclu de la série en 2008.

Jeff s’est épousseté et a juré de poursuivre sa carrière plutôt que de bouder la décision.

Il nous a dit précédemment: «Je n’ai pas vu de conseiller, il était évident que j’allais bien et je ne me suis jamais inquiété de l’impact que cela aurait sur ma carrière.

«Je me suis dit: » J’ai le choix, tu peux stagner ou fleurir « . »

Ses crédits d’acteur depuis son départ de The Bill incluent Dead Man Running (2009), Tomorrow (2010) et Under Jakob’s Ladder en 2011 – où il a réussi à se classer meilleur acteur au Festival du film de Manhattan.

Ses travaux les plus récents incluent Bobby dans Hot Wings et Deputy Nermal dans Lake Placid: The Final Chapter en 2012.

Nous avons récemment révélé que le drame policier classique The Bill est prêt pour un retour – avec trois acteurs originaux sur le rythme à nouveau.

Deux nouvelles séries sont alignées après que les écrivains ont acquis les droits originaux de l’émission policière à succès.

Actualités Solent

Le projet de loi est prêt pour un retour à la télévision – avec les membres de la distribution d’origine, PC Tony Stamp, DC Jim Carver et Sgt June Ackland sur le rythme[/caption]

Les acteurs Graham Cole, Trudie Goodwin et Mark Wingett, qui ont joué dans le drame original, sont en pourparlers avec l’équipe derrière le retour.

L’écrivain Simon Sansome, qui dirige le projet, est en pourparlers avancés avec des chaînes intéressées par la diffusion de la série et a écrit un premier scénario.

Tony McHale, écrivain de longue date d’EastEnders et créateur de Holby City, discute également de l’adaptation de la nouvelle histoire à la télévision.

The Sun comprend que la série s’appellera Sun Hill, d’après le poste de police dans la course originale.

Rex

Graham Cole a joué le rôle de PC Stamp de 1984 à 2009[/caption]

Une source a déclaré: «Le projet a commencé à s’accélérer l’année dernière après que les acteurs se sont réunis pour marquer dix ans depuis la dernière diffusion de l’émission.

«Simon a commencé à enquêter sur les droits et a réussi à les acquérir. Trois des stars les plus connues sont en pourparlers et il espère pouvoir les faire participer. Tony a vu le script et ils espèrent pouvoir le faire inscrire aussi.

«Ils sont en contact permanent et le projet a commencé à avancer rapidement. Il y a quelques chaînes intéressées à ramener ce qui est une histoire si appréciée. »

Rex

Mark Wingett a joué DC Jim Carver dans le drame policier classique[/caption]

Mark, 60 ans, qui jouait DC Jim Carver, Graham, 69 ans, alias PC Tony Stamp, et le sergent June Ackland, 69 ans, reviendraient en tant que consultants pour aider une nouvelle équipe de cuivres ayant besoin de leurs conseils.

La source a ajouté: «L’idée dans le premier script est qu’il s’agit d’un nouveau casting mélangé avec certaines des légendes de l’original.

«Les nouveaux cuivrés verts ont besoin d’un coup de main après que les taux de meurtres et de suicides atteignent des sommets à Sun Hill, alors ils ramènent les légendes en tant que consultants pour les aider dans leurs enquêtes.

Rex

Trudie Goodwin devrait reprendre son rôle de Sgt June Ackland[/caption]





«Ils pensent que, comme l’original, ce sera percutant mais aussi avec un joli ton que la famille pourrait apprécier.»

The Bill, qui a été diffusé pour la première fois en 1983, a été supprimé en 2010 par ITV après 2425 épisodes et 26 séries.

À l’époque, l’émission était la plus ancienne série télévisée de procédure policière en Grande-Bretagne.

Rex

Le surnom fictif de Sun Hill où le spectacle a eu lieu[/caption]

Rex

Le projet de loi, qui a été diffusé pour la première fois en 1983, a été supprimé en 2010 par ITV après 2425 épisodes et 26 séries[/caption]