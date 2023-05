Jeff Stelling est un pilier de nos écrans de télévision du samedi après-midi depuis près de trois décennies maintenant, en tant qu’hôte de Gilette Soccer Saturday de Sky Sports.

En l’absence de diffusions en direct de la Premier League à 15 heures à la télévision britannique, des millions de personnes se sont tournées vers le fanatique de Hartlepool pour nous tenir au courant de tous les derniers scores de toute la Grande-Bretagne jusqu’à ce que l’accalmie se produise.

Une partie de l’attrait de Stelling est que, bien qu’il soit entouré de certains des meilleurs footballeurs des années passées, il conserve une affinité si évidente pour le sport en tant que fan normal – ses éclats de célébration semi-réguliers à l’annonce d’un important Monkey Hangers. but un exemple évident.

Alors qu’il se prépare pour sa dernière apparition ce dimanche, QuatreQuatreDeux a décidé de revoir notre conversation avec la légende de la télévision, où il nous parle de ce qu’il aime dans le beau jeu…

Quel a été le premier match de football que vous ayez vu en direct ?

C’est une bonne question, c’était il y a longtemps ! Je pense que c’était Hartlepool à domicile contre Workington dans la division quatre, en 1963. Nous avons gagné 3-1 et c’était génial. Je pensais que c’était toujours comme ça – alors nous n’avons gagné aucun des 20 matchs suivants…

Qui était votre héros d’enfance et l’avez-vous déjà rencontré ?

C’était un avant-centre appelé Ernie Phythian, qui a joué dans les années 1960 lorsque Brian Clough était entraîneur. Nous avions lutté pendant des années, mais tout à coup nous avons trouvé ce type. Il avait un partenaire de grève appelé Jimmy Mulvaney et ils ont terrorisé la quatrième division. Ernie est venu de Bolton, et bien que je ne l’ai jamais rencontré, il m’a contacté longtemps plus tard via Bolton Wanderers. Ils m’ont envoyé quelques photos.

Quel a été votre meilleur moment en tant que joueur ?

Quand j’ai déménagé à Londres, j’ai joué pour BBC Radio Sport dans quelque chose qui s’appelait l’Octopus League. Ils l’ont appelé ainsi parce qu’il y avait huit équipes, mais ensuite quatre autres équipes se sont jointes et cela semblait être un nom assez stupide. Nous étions restés invaincus toute la saison, nous avions déjà gagné le championnat et nous perdions 1-0 à cinq minutes de la fin du dernier match, sous une pluie battante.

J’étais arrière latéral et j’ai couru 50 mètres à mi-chemin et je me suis jeté de tout mon long sur un centre. Le ballon s’est retrouvé au fond des filets et je me suis retrouvé là avec, c’était un grand moment ! J’étais tellement couvert de boue que personne ne pouvait dire qui j’étais.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d’aller à un match ?

La tension nerveuse. Je reçois également des chants semi-amicaux qui me sont adressés : « Stelling, Stelling, quel est le score ? » Les matchs sont éprouvants pour les nerfs, mais ils rigolent aussi.

Qui du passé de votre club ramèneriez-vous pour jouer dans votre équipe actuelle ?

C’est facile : James Brown, pour que je puisse utiliser mon James Brown Je me sens bien poupée à nouveau sur Football samedi! C’était un joueur fantastique mais criblé de blessures. J’ai parlé à des managers qui ont dit qu’il était le meilleur joueur d’un mile à l’entraînement le jeudi; malheureusement, il ne pouvait pas marcher le vendredi.

Quel est le meilleur endroit où vous ayez jamais regardé un match ?

Le Westfalenstadion, pour voir le Borussia Dortmund. J’y suis allé environ trois ou quatre fois, mais la meilleure expérience a été lorsqu’ils ont battu le Real Madrid 4-1 et que Robert Lewandowski en a marqué quatre. C’était incroyable. Le mur jaune était complètement bondé jusqu’aux chevrons et il semblait qu’il était obligatoire que tout le monde porte du jaune ou du noir – que vous n’étiez pas autorisé à entrer à moins que vous ne le fassiez ! Vous pouviez prendre une bière dans les étals à l’extérieur et vous pouviez apporter votre boisson à l’intérieur sans aucune aggravation. C’était juste une atmosphère fantastique.

En quoi le fait de regarder le football a-t-il changé pour vous depuis votre enfance ?

D’un million de façons. Quand j’ai commencé à y aller, nous n’avions pas les moyens d’entrer, alors nous y allions avec 15 minutes à jouer et regardions juste les dernières minutes. Et de nos jours, vous pouvez aller aux toilettes sans risquer la dysenterie – c’étaient des endroits absolument hideux dont vous ne vous approcheriez jamais.

Quel joueur aimes-tu même s’il n’a jamais joué pour ton club ?

J’étais un fan de Burnley quand j’étais enfant – Burnley et Hartlepool. Comme beaucoup de jeunes à l’époque, j’écrivais aux clubs pour demander des souvenirs. La plupart t’ignoreraient complètement, mais Burnley me renvoyait plein de trucs. Même si je ne savais pas où diable se trouvait Burnley, c’était mon club préféré, donc c’étaient des gens qui jouaient pour eux : Dave Thomas, Steve Kindon, un gars qui s’appelait Frank Casper qui jouait devant. Ensuite, j’avais l’habitude de m’asseoir à côté de George Best sur Football samedi, donc il serait certainement là-haut aussi. George était un bon pote à moi.

Quelle est la chose la plus drôle que vous ayez jamais vue ou entendue lors d’un match ?

Nous jouions une rediffusion de la FA Cup à domicile contre Gillingham la saison dernière, et

à la mi-temps, ce message a été diffusé sur le système de sonorisation : « S’il y a un Mr Eric Jackson dans le sol, pourrait-il s’il vous plaît se présenter à la réception ? Sa femme attend. Elle a été enfermée hors de la maison parce qu’il a pris les clés. Il a fait tomber la maison ! J’imagine qu’il a reçu un accueil plutôt chaleureux à son arrivée là-bas.

Quel est l’endroit le plus étrange où vous ayez rencontré un entraîneur ou un joueur ?

Au sommet de l’un des parcs aquatiques de Dubaï – je pense que c’était le Leap of Faith, qui est le plus effrayant de tous. Je me tenais là dans mon caleçon, puis je me suis retourné et qui devrait se tenir à côté de moi ? Denis Wise !

Racontez-nous un fait que nous ignorons sur l’un de vos joueurs ou managers…

À Hartlepool, vous ne saurez probablement rien d’eux ! Mais je me souviens de quelque chose qui remonte aux années 1970, quand j’étais journaliste de club pour

la radio locale. Le manager de Hartlepool était un type qui s’appelait Billy Horner. Quand

Je l’ai appelé, il disait toujours : « Donnez-moi une minute, Jeff, je vous rappellerai. Il sortait de son bureau, du sol, vers la cabine téléphonique en face du sol et me téléphonait de là. Sinon, il savait que le président écoutait toujours l’extension sur son téléphone…

Si vous pouviez vous retrouver dans votre équipe préférée de tous les temps, à côté de qui joueriez-vous ?

Jan Molby, car je n’aurais pas l’air aussi lent que je le suis. Je pense qu’il avait un rythme similaire au mien !

Quel est le meilleur conseil que vous ayez entendu d’un joueur ou d’un entraîneur ?

J’avais l’habitude d’arbitrer beaucoup de football pour enfants. À la fin d’une finale de coupe des moins de 16 ans, j’ai serré la main du capitaine perdant et il a dit : « Suis mon conseil, Jeff : reste Compte à rebours.”

Quel joueur, passé ou présent, choisirais-tu comme colocataire idéal ?

Pas Chris Kamara. J’ai déjà partagé avec lui, et permettez-moi de le dire ainsi : c’est un peu rebutant lorsque vous êtes dans un bain et que vous levez les yeux pour voir le dos nu de Kammy face à vous, après qu’il se soit promené pour se raser, tout nu. Nous avons partagé une chambre au Japon lors de la Coupe du monde 2002 et je suis traumatisé depuis, donc je ne partage plus de chambre avec personne !