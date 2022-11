Jeff Saturday: L’entraîneur-chef par intérim des Colts d’Indianapolis peut-il continuer à gagner malgré la controverse entourant son embauche? | Nouvelles de la NFL

L’embauche de l’ancien joueur des Colts d’Indianapolis Jeff Saturday comme entraîneur-chef par intérim a été controversée

Jeff Saturday a pris un départ victorieux dans sa carrière d’entraîneur dans la NFL le week-end dernier, mais sa nomination à titre intérimaire chez les Colts d’Indianapolis a sans aucun doute divisé les opinions.

Samedi a servi les Colts avec distinction pendant 13 ans en tant que joueur – le joueur de ligne offensive de leur victoire au Super Bowl lors de la saison 2006 – mais depuis sa retraite de la ligue en 2012, sa seule expérience d’entraîneur à proprement parler était au niveau secondaire.

NFL en direct Vivre de

“C’est un front pour les gens qui se cassent le cul, en mettant du temps”, a déclaré Mike Florio sur NBC. Discussion sur le football professionnel (Sky Sports NFL, en semaine, 18 h) cette semaine.

“L’idée qu’un gars qui a joué pour l’équipe il y a plus de dix ans puisse se présenter à l’improviste et être l’entraîneur-chef, je ne pense pas que ce soit juste pour la profession.”

Et c’est précisément de là que vient le rendez-vous du samedi, en plein milieu du bleu, quand il a été annoncé qu’il devait succéder à Frank Reich renvoyé jusqu’à la fin de la saison.

Le propriétaire des Colts d’Indianapolis, Jim Irsay, a défendu son embauche de Jeff samedi comme entraîneur-chef par intérim

Saturday avait auparavant été consultant rémunéré pour les Colts, alors qu’il avait refusé le poste d’entraîneur de la ligne offensive de l’équipe en 2019. Sa seule expérience d’entraîneur antérieure était dans le football au lycée, en tant qu’assistant pendant deux saisons à la Hebron Christian Academy en Géorgie. , avant de prendre la relève en tant qu’entraîneur-chef de 2017 à 2019 – gagnant un record de 21-16, selon l’école.

“Choqué serait un euphémisme”, a déclaré samedi aux journalistes, avant d’ajouter : “Je me sens tout à fait capable”.

“Nous avons eu la conversation et ça a dégénéré rapidement. C’était un tourbillon de 12 heures.”

Le propriétaire des Colts, Irsay, a déclaré que le manque d’expérience d’entraînement de samedi était l’un des points positifs de la nomination.

“Je suis content qu’il n’ait aucune expérience dans la NFL”, a déclaré Irsay lors d’une conférence de presse. “Je suis content qu’il n’ait pas appris la peur qui règne dans cette ligue, car c’est difficile pour tous nos entraîneurs. Ils ont peur. Ils vont aux analyses et cela devient difficile.

“Il n’a pas tout ça. Il n’a pas cette peur. Et il n’y avait pas d’autre candidat. Nous avons eu de la chance qu’il soit disponible.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Indianapolis Colts aux Las Vegas Raiders de la semaine 10 de la saison NFL Faits saillants des Indianapolis Colts aux Las Vegas Raiders de la semaine 10 de la saison NFL

Irsay se sentira en mesure d’être justifié après que samedi ait mené les Colts à une impressionnante victoire sur la route 25-20 contre les Raiders de Las Vegas le week-end dernier, certainement si son fil Twitter est quelque chose à dire.

Lundi, Irsay a posté: “Vous tous les critiques… vous nous critiquez tous dans la NFL pour avoir perdu… Quand nous faisons des mouvements pour gagner… vous agissez si juste! “Who You Crappin’..”. Just Win, Baby !!” Irsay a tweeté lundi après-midi.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Raiders de Las Vegas, Derek Carr, était ému après la courte défaite de son équipe contre les Colts d’Indianapolis Le quart-arrière des Raiders de Las Vegas, Derek Carr, était ému après la courte défaite de son équipe contre les Colts d’Indianapolis

La critique, cependant, n’est pas venue parce que les gens contestent la capacité de samedi à diriger un vestiaire. Il l’a prouvé à maintes reprises au cours de ses jours de jeu. Ce qui lui manque en termes de références, il le compense certainement en expérience et en leadership.

Le problème est, comme l’a fait allusion Florio, la vitesse à laquelle il a accédé à ce rôle – et, par conséquent, les personnes qu’il a contournées.

“Cela peut amener des personnes talentueuses à dire” pourquoi se donner la peine “, si des personnes qui ne l’ont pas mérité se voient confier le poste”, a ajouté Florio.

“Je pense que c’est un vrai point; cela s’appliquerait à n’importe quelle industrie, n’importe quelle profession.”

Il y a aussi la règle de Rooney à considérer. Les nominations intérimaires ne sont pas réellement soumises à la règle, qui oblige les équipes de la NFL à interroger au moins deux candidats minoritaires pour les postes d’entraîneur-chef, mais il y a des inquiétudes qui devraient samedi continuer à accumuler des victoires cette saison, de telles entrevues menées pendant l’intersaison avec ce qui concerne le poste permanent pourrait être une « imposture ».

C’est un problème important dans la NFL, avec seulement trois entraîneurs en chef noirs à la tête des équipes cette saison – Todd Bowles (Tampa Bay Buccaneers), Lovie Smith (Houston Texans) et Mike Tomlin (Pittsburgh Steelers) – le même nombre lors de l’introduction du Rooney Rule en 2003, et à la suite du procès de l’ancien entraîneur des Dolphins de Miami, Brian Flores, intenté contre la NFL et trois de ses équipes plus tôt cette année.

L’ancien entraîneur des Dolphins de Miami, Brian Flores, a poursuivi la NFL et trois équipes pour des pratiques d’embauche racistes présumées

Le procès de Flores accuse la ligue et les Dolphins, les Broncos de Denver et les Giants de New York de pratiques d’embauche racistes, ainsi que d’alléguer qu’il avait été soumis à des entretiens “fictifs” dans le passé, uniquement tenus de respecter les règles de Rooney.

La Fritz Pollard Alliance, une organisation “engagée pour l’égalité des chances” dans la NFL, a publié un communiqué indiquant qu’elle avait “lancé une enquête auprès de la NFL” sur l’embauche intérimaire des Colts samedi.

Irsay, quant à lui, a déclaré à propos de la location: “A la fin de la saison, il y aura un processus complet de révision de l’entraîneur-chef permanent, pour lequel nous aurons un processus d’entretien et partirons de là. C’est pour huit matchs et j’espère plus .”

Plus tard, il a répondu à la question d’un journaliste en disant : “Il n’y a pas de problème ou de perception, sauf que certains d’entre vous en font un problème ou une perception.”

Le problème ne semble pas susceptible de disparaître, surtout si les Colts de samedi continuent de rester pertinents cette saison, ce qui rend son embauche permanente d’autant plus probable.

Jalen Hurts et les Eagles de Philadelphie se rendent à Indianapolis pour affronter les Colts dimanche

Il obtiendra l’examen le plus sévère de ses références d’entraîneur ce dimanche, cependant, alors que les Colts 4-5-1 accueillent les Eagles de Philadelphie 8-1, qui étaient la dernière équipe invaincue de la ligue en 2022 jusqu’à ce qu’il arrive un recadrage contre les commandants de Washington. En Lundi.

Mais l’ancien quart-arrière de la NFL, Chris Simms, pense que les Colts, menés samedi, pourraient bien se mesurer aux Eagles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des commandants de Washington contre les Eagles de Philadelphie de la semaine 10 de la saison NFL Faits saillants des commandants de Washington contre les Eagles de Philadelphie de la semaine 10 de la saison NFL

“Ne vous contentez pas de regarder le record”, a déclaré Simms à Pro Football Talk. “Je peux voir les Colts traîner et faire un peu peur aux Eagles ici, cela ne fait aucun doute.

“Nous savons que leur attaque a été merdique pendant la majeure partie de l’année. Mais, la semaine dernière, c’était le meilleur match de l’année de la ligne offensive d’Indy. Ils ont tiré le ballon comme je ne les ai pas vus de toute l’année… alors c’est difficile de ne pas avoir l’impression que Jeff Saturday a eu un effet sur le jeu. Joueur de ligne offensif à joueur de ligne offensif, il les a mis en marche.

“L’énergie qu’il peut apporter à l’équipe, changer l’attitude dans le bâtiment, il a définitivement la capacité de le faire. Nous avons vu une ambiance différente d’eux.

“C’est encore très irrégulier [Saturday’s hiring], cela ne fait aucun doute. Mais samedi est très intelligent, c’est un esprit footballistique et il comprend ce qu’il faut.

“C’était peut-être fou mais, pour le moment, ça n’a pas l’air stupide.”

Samedi a une autre chance dimanche de montrer à ses détracteurs que non seulement les Colts n’étaient pas stupides de l’embaucher, mais qu’ils ont fait le bon choix alors qu’il cherche à organiser une course tardive en séries éliminatoires.

Regardez les Colts d’Indianapolis de Jeff Saturday accueillir les Eagles de Philadelphie en direct sur Sky Sports NFL dans le cadre du triple en-tête de l’action en direct du dimanche soir qui débute à partir de 17 heures; le coup d’envoi à Indianapolis est à 18h