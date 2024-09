Jeff Probst qualifie la tentative du joueur de Survivor de voler du riz de « coup de chef de la mafia »

Survivant 47Le deuxième épisode comprenait un défi d’immunité épique où les équipes devaient transporter un gros sac de riz à travers la mer et la terre, avant d’ouvrir le sac et de récupérer une balle à utiliser sur un piège à serpents sinueux.

Mais ce défi épique a été éclipsé par une tentative épique d’un des joueurs de voler une partie du riz du défi. Alors qu’elle regardait trois membres de sa tribu Gata tenter de contourner le piège à serpents susmentionné, Rachel LaMont a décidé de se fabriquer un petit sac à emporter… dans son pantalon ! C’est-à-dire qu’elle a commencé à ramasser subtilement des poignées de riz et à les verser dans sa poche dans l’espoir de ramener la nourriture au camp pour la manger.

Jeff Probst, présentateur de « Survivor 47 ».

Robert Voets/CBS



Malheureusement pour le voleur de riz en herbe, l’animateur Jeff Probst avait clairement été averti de la réduction des cinq doigts… ce qui a tendance à se produire lorsque vous avez une équipe de tournage massive ainsi que de nombreux producteurs sur place qui surveillent chacun de vos mouvements. Probst a fait verser tout le riz à Rachel avant de quitter le défi dans un échange qui a été l’un des moments forts de l’épisode. Cependant, dans le dernier épisode de la En feu avec Jeff Probst podcast, l’animateur et showrunner révèle que l’incident dans son intégralité a failli ne même pas être diffusé.

Dans le podcast, Probst dit avoir été appelé par le producteur exécutif Matt Van Wagenen, qui lui a dit qu’ils voulaient l’ajouter au montage final. « Alors je l’ai regardé », dit Probst, « et j’étais convaincu à 100 %, parce que c’est un personnage. Rachel a essayé de voler du riz devant moi, devant 20 opérateurs de caméra, devant le département des défis, devant tous nos juges, devant les normes et les pratiques, devant tous nos producteurs. C’est un coup de chef de la mafia ! »

Probst a-t-il été contrarié par cette tromperie ? Au contraire : « Je l’ai respectée. » Même s’il ne sait pas exactement pourquoi elle l’a fait. « Qui sait vraiment pourquoi Rachel a fait ça ? Peut-être que c’était juste pour avoir du riz, ou peut-être que Rachel l’a fait pour montrer une autre partie de sa personnalité. Peut-être qu’elle voulait que les gens sachent : « Hé, je ne suis pas aussi calme que vous le pensez ». Et peut-être que c’est ce qu’est vraiment Rachel. Peut-être que ce n’est pas du tout Rachel, et qu’elle veut juste que les autres voient cette partie d’elle parce que le jeu est toujours en cours. »

La candidate de « Survivor 47 » Rachel LaMont.

Robert Voets/CBS



Bien que Probst ait apprécié l’effort de Rachel et l’échange qui a suivi, il existe un autre niveau de tromperie qui ne sera pas toléré. « Je dois dire une chose aux fans et aux joueurs du point de vue du producteur », prévient Probst. « Il y a une ligne très fine entre s’amuser et perturber l’intégrité du jeu. Ce que Rachel a fait était amusant. C’était ludique. C’était devant tout le monde. Elle savait ce qu’elle faisait. Elle savait qu’elle serait presque certaine de se faire prendre. Et lorsqu’elle s’est fait prendre, elle a eu une attitude très ludique à ce sujet. Il n’y avait donc aucun problème avec moi à ce moment-là. »

Il poursuit : « Mais nous avons quelques règles très claires sur ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Et si un joueur devait enfreindre l’une de ces quelques règles, nous aurions une situation très différente et une toute autre facette de moi-même ressortirait. Et cela nous ramène à notre discussion précédente sur l’intégrité. Nous donnons aux joueurs une incroyable latitude pour jouer leur jeu comme ils le souhaitent. Nous attendons simplement le même respect en retour. »

Mais n’est-ce pas se moquer des joueurs affamés que de mettre tout ce riz devant eux et de ne pas leur permettre d’en manger ? « Je vais en parler à l’équipe du défi et leur dire : « Si nous n’avons pas besoin de riz, nous devrions peut-être envisager d’utiliser du sable ou autre chose » », concède l’animateur. « Ce n’est pas le moment de les narguer, et c’est peut-être ce qui s’est passé avec Rachel. »

Quelle qu’en soit la raison, cela a donné lieu à une excellente émission de télévision, même si ce n’était pas un excellent vol de riz.

Pour écouter Probst analyser l’épisode dans son intégralité, y compris la dernière élimination, consultez En feu avec Jeff Probst.