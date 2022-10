Jeff Pripusich, trésorier du comté de Kane Questionnaire électoral 2022 – Shaw Local

Nom et prénom: Jeff Pripusich

Quels mandats, le cas échéant, avez-vous déjà occupés ? Aucun

Profession: Responsable Crédit & Recouvrement

Éducation: BA (baccalauréat ès arts) Illinois Benedictine College

Site Web de la campagne : https://www.facebook.com/Jeff4Treasurer/

Photo du candidat :

Jeff Pripusich, candidat au poste de trésorier du comté de Kane (Fourni par Jeff Pripusich)

Quelles seraient vos trois principales priorités au cours des quatre prochaines années ?

1) Examiner l’ensemble actuel des politiques d’investissement avec le personnel du trésorier pour s’assurer que les revenus du comté sont investis en toute sécurité et qu’ils sont équitablement répartis afin de maximiser les rendements conformément aux lois de l’Illinois.

2) Évaluer les devoirs et les responsabilités de chaque membre du personnel pour confirmer que chacun dispose des outils dont il a besoin pour réussir au sein d’une équipe cohérente au service des contribuables du comté de Kane. Cela se traduira par une amélioration du service à la clientèle qui est d’une importance primordiale.

3) Établir une relation de travail solide et positive avec les différents bureaux et départements et fournir des registres clairs et précis de tous les fonds reçus et distribués conformément à la politique et aux directives établies.

Les impôts sont une préoccupation majeure soulevée par les électeurs locaux. Que faites-vous dans le cadre de votre poste pour réduire le fardeau fiscal des résidents ?

En tant que trésorier, mon rôle est de collecter les impôts fonciers et de distribuer les fonds aux destinataires appropriés en fonction des besoins établis déterminés par l’autorité gouvernante du comté. Je veillerais à ce que les résidents reçoivent des détails clairs sur les taux d’imposition et sur la manière dont ils sont calculés. Je veillerai à ce que tous les membres du bureau du trésorier soient prêts à répondre à toute demande de renseignements avec un professionnalisme compétent et courtois. En outre, tous les problèmes devant être résolus qui ne relèvent pas de notre compétence seront présentés au département du comté approprié pour y répondre. Au besoin, une demande de résolution sera présentée au nom du résident nécessitant une aide qui n’est pas déjà en place.

Si vous pouviez refaire ou annuler une décision prise par le trésorier du comté au cours des quatre dernières années, quelle serait-elle et pourquoi ?

Le trésorier actuel et l’ancien trésorier ont été extrêmement compétents au service des contribuables du comté de Kane. En tant que résident du comté de Kane depuis 23 ans, je ne vois rien d’important que j’offrirais comme quelque chose à refaire ou à renverser.

Qu’apportez-vous à la table que vos adversaires n’apportent pas ?

J’apporte 37 ans d’expérience pratique en comptabilité d’entreprise. J’apporte une énergie positive qui transcende l’ensemble de mon personnel et résonne auprès de mes clients internes et externes. Et enfin, je n’arrive pas avec la main lourde et les plans pour apporter des changements significatifs dès le premier jour. Il y a du personnel dévoué et expérimenté dans le bureau du trésorier qui fait la part du lion du travail. Je vais m’asseoir avec eux et passer en revue les politiques et les stratégies du bureau qui sont en place. Nous masserons les choses qui fonctionnent et nous repenserons et réoutillerons les choses qui peuvent être améliorées. Mais tout cela dans l’état d’esprit de nombreux grands esprits travaillant ensemble pour trouver la meilleure solution afin de mieux servir les résidents du comté de Kane.