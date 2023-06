Jeff Perry Buick GMC du Pérou reçoit le prix de Concessionnaire Buick de l’année 2022 – Shaw Local

Jeff Perry Buick GMC du Pérou a été honoré du concessionnaire Buick de l’année 2022 par General Motors.

Le prix est basé sur la performance dans les ventes, le service et le dévouement à la satisfaction de la clientèle.

Il s’agit du prix le plus important et le plus distingué que vous puissiez remporter en tant que concessionnaire et cela reflète davantage les employés qui travaillent ici que moi-même. » — Jeff Perry, propriétaire

« Pour nous, c’est une victoire au Super Bowl », a déclaré le propriétaire Jeff Perry. « Il s’agit du prix le plus important et le plus distingué que vous puissiez remporter en tant que concessionnaire et cela reflète davantage les employés qui travaillent ici que moi-même. Ça dit Concessionnaire de l’année, mais ça devrait dire concessionnaire parce que ce sont les employés qui l’ont mérité.

Pour se qualifier pour le prix, les concessionnaires doivent être dans le top 1% de tous les concessionnaires Buick dans la nation.

Le directeur général Steve Hammers a déclaré que le concessionnaire devait atteindre des quotas spécifiques pour se qualifier pour le prix. Plus de 90% des clients devaient être entièrement satisfaits et plus de 90% des clients devaient retourner en concession pour leur premier entretien après l’achat d’un véhicule ainsi que des quotas de vente.

« Le plus important est la fidélisation et la satisfaction client, ce qui signifie que vos clients choisissent de faire affaire avec vous, ils reviennent vers vous et c’est ce que signifie cette première activité de service après-vente », a-t-il déclaré.

Le directeur régional de la région du centre-nord de GMC, Shari Keith, a déclaré que c’était spécial lorsque le concessionnaire «pour lequel vous soutenez» gagne.

« Nous ne décernons le prix qu’à 22 concessionnaires Buick sur le marché », a-t-elle déclaré. « Nous examinons l’efficacité des ventes en termes de prise en charge du marché et de satisfaction client. Donc, vous ne pouvez pas simplement gagner le prix simplement en vendant beaucoup de voitures et en faisant beaucoup de clients mécontents.

Keith a déclaré qu’elle était dans une « position unique » pour parler du concessionnaire car elle l’a choisi lorsqu’elle a acheté un véhicule pour son fils il y a un an, alors qu’elle avait le choix entre toute la région du centre-nord.

«Ils n’ont pas de roulement en ce qui concerne leur personnel. Donc, tout le monde est ici depuis longtemps. Ils font un excellent travail pour prendre soin des clients. Ils le rendent vraiment efficace lorsque vous achetez la voiture pour entretenir votre véhicule. Ils sont très compétents et cela revient au manque de roulement », a-t-elle déclaré.

Jeff Perry remercie son équipe lors de la célébration des concessionnaires après avoir été honoré du prix du concessionnaire Buick de l’année 2022 par General Motors le lundi 12 juin 2023. (Maribeth Wilson)

Perry a déclaré que le concessionnaire avait «relevé le défi» de remporter le prix l’année prochaine et qu’il était peut-être déjà en route, car il est classé deuxième depuis lundi. Les trois premiers sont qualifiés pour le prix.

« Nous avons toujours voulu être meilleurs aujourd’hui qu’hier », a-t-il déclaré.