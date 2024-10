Jeff McNeil sur la liste NLCS des Mets ; Dodgers sans Vesia, Rojas

LOS ANGELES — Jeff McNeil, qui s’est fracturé le poignet droit lors d’un coup sûr il y a un peu plus de cinq semaines, est de retour.

Les Mets de New York ont ​​ajouté McNeil à l’alignement pour leur match de la série de championnats de la Ligue nationale contre les Dodgers de Los Angeles avant le premier match de dimanche, choisissant également de garder Luisangel Acuña comme joueur de champ intérieur suppléant.

McNeil vient de disputer des matchs consécutifs dans l’Arizona Fall League, l’un au deuxième but et l’autre dans le champ droit. Avec Jose Iglesias enfermé comme joueur de deuxième but régulier, McNeil pourrait débuter dans l’un des coins du champ extérieur ou être utilisé comme bâton gaucher sur le banc.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Le bâton de McNeil pourrait être encore plus précieux étant donné que les Dodgers seront privés d’un releveur gaucher clé, Alex Vesia, qui a subi une blessure intercostale lors du cinquième match de la série de division NL de l’équipe. Les Dodgers ont remplacé Vesia par le droitier Brent Honeywell, qui sera probablement utilisé pour fournir de la longueur hors de l’enclos des releveurs.

Miguel Rojas, qui joue malgré une déchirure d’un muscle adducteur, n’a pas fait partie de l’équipe du NLCS, remplacé par le voltigeur central gaucher Kevin Kiermaier. L’absence de Rojas signifie que Tommy Edman sera l’arrêt-court quotidien, ce qui incitera Enrique Hernandez à débuter au centre du terrain.

Si l’entorse de la cheville droite de Freddie Freeman le maintient hors de l’alignement à un moment donné de cette série, les Dodgers déplaceront probablement Max Muncy au premier but et Hernandez au troisième, avec Andy Pages prenant le relais au centre.

Les Mets sont partis avec 14 joueurs de position et 12 lanceurs, laissant le vétéran droitier Adam Ottavino hors de la liste.