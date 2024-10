Jeff Lynne amène ELO au Forum une dernière fois

L’un des avantages de renoncer à un personnage rock’n’roll voyant est que vous ne devenez jamais trop vieux pour y parvenir.

À la tête d’une version du groupe autrefois connu sous le nom d’Electric Light Orchestra samedi soir au Kia Forum d’Inglewood, Jeff Lynne, 76 ans, ressemblait – et sonnait à peu près – à ce qu’il avait depuis un demi-siècle : pantalon et veste sombres, cheveux et barbe crépus, yeux cachés derrière une paire de lunettes de soleil aviateur alors qu’il chantait ses mélodies finement sculptées d’une voix toujours aussi séduisante.

Rien dans le concert de 90 minutes ne suggérait que Lynne ne pourrait pas continuer à faire ça pendant des années s’il le voulait – mais rien dans cela ne suggérait non plus qu’il avait le moindre désir de continuer.

En effet, malgré la pérennité de son ambiance, Lynne a annoncé en mars dernier que sa tournée actuelle serait la dernière du groupe présenté ces jours-ci sous le nom de Jeff Lynne’s ELO ; un concert prévu l’été prochain à Hyde Park à Londres, où ELO est revenu sur scène en 2014 après une vingtaine d’années d’absence, est présenté comme son grand adieu.

Pourquoi le raccrocher ? L’âge y est sans aucun doute pour quelque chose : Elton John avait également 76 ans lorsqu’il a terminé sa longue tournée Farewell Yellow Brick Road ; Don Henley l’était aussi au début de la dernière excursion d’adieu des Eagles – vous savez, celle qu’ils continuent de prolonger au Sphere de Las Vegas.

Là encore, lorsque j’ai rendu visite à Lynne chez lui à Beverly Hills en 2015, il m’a dit qu’il détestait partir en tournée, même lorsqu’il était plus jeune. « Vous vous réveillez à 9 heures, prenez un horrible hot-dog à l’aéroport pour le petit-déjeuner, puis faites trois vols pour arriver là où vous allez », a-t-il déclaré. «Dès que j’ai pu m’arrêter, j’ai dit : « C’est tout ».»

Ce qui semblait plus probable lors du spectacle de samedi, le deuxième des deux à Inglewood, c’est que Lynne a simplement réalisé qu’il n’avait aucune utilité pour l’adulation des rock stars qu’on peut avoir sur la route. Debout au centre de la scène alors que le directeur musical d’ELO présentait plus d’une douzaine de membres du groupe, Lynne avait l’air véritablement mal à l’aise lorsque le gars a finalement appris son nom et il s’est retrouvé inondé – encore une fois – des applaudissements enthousiastes de la foule.

Jeff Lynne a été rejoint par plus d’une douzaine de joueurs au Forum. (Timothy Norris / Forum Kia)

Ce qui est drôle dans la présence presque radicalement discrète de Lynne, c’est à quel point sa musique est incroyablement vivante. En tant qu’acte solo dans les années 70, ELO était au même rang que Wings d’Elton, ABBA et Paul McCartney ; la série de succès du groupe dans le Top 40 – « Evil Woman », « Strange Magic », « Livin’ Thing », « Turn to Stone », « Mr. Blue Sky », « Shine a Little Love » — livrés un délice après l’autre, chacun étant lié à l’objectif déclaré de Lynne de mélanger le rock et la musique classique, mais chacun avec sa propre saveur distincte : un peu plus folk, un peu plus disco, un peu plus dur… tranchant, un peu plus R&B.

Sur Spotify, de nombreux morceaux du groupe sont écoutés par centaines de millions ; ELO, en fait, compte plus d’auditeurs mensuels sur cette plateforme que Tom Petty, George Harrison ou Roy Orbison – trois des quatre légendes du rock avec lesquelles Lynne a fait équipe à la fin des années 80 pour former les Travelling Wilburys. (Bob Dylan, le cinquième membre du supergroupe, a plus d’auditeurs mensuels.) Et vous pouvez détecter des échos de l’approche expansive mais ultra-détaillée d’ELO dans le travail d’une génération d’obsessionnels des studios de rock indépendant comme Tame Impala, Phoenix et Vampire Weekend.

Ce qui ne veut pas dire que quelqu’un qui ressemble à ELO soit venu. Au Forum, où le groupe s’est produit sous un vaisseau spatial géant, Lynne et ses accompagnateurs étaient à la fois vifs, luxuriants, funky et mordants ; souvent, comme dans le fanfaron « Don’t Bring Me Down », on se demande comment un riff que l’on a entendu tant de fois peut conserver autant d’énergie.

Lynne n’a presque rien dit au cours de la soirée – ce qui est remarquable seulement dans la mesure où ce concert pourrait bien être le dernier qu’il joue dans sa ville natale d’adoption. À la fin de la soirée, il a mené le groupe à travers les rebondissements pop-psychédéliques de « Mr. Blue Sky », puis s’est incliné avant de marcher lentement hors de la scène vers une vie dans laquelle peu de choses en lui semblent susceptibles de changer.