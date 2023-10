Jeff Landry remporte le poste de gouverneur de la Louisiane, retournant l’État au profit des républicains

Les deux mandats des démocrates au poste de gouverneur de la Louisiane prendront fin l’année prochaine, après que le procureur général républicain, Jeff Landry, ait remporté le siège samedi en obtenant la majorité lors d’une primaire multipartite.

Landry avait plus de 51 % des voix lorsque l’Associated Press a annoncé la course après 23 h HE, devançant largement un scrutin mettant en vedette 16 candidats, dont des démocrates, des indépendants et des républicains.

Cette victoire précède deux autres élections de gouverneur de l’État rouge cet automne, dont une autre au cours de laquelle les républicains espèrent renverser un siège. Le gouverneur démocrate Andy Beshear du Kentucky brigue un second mandat dans son État le 7 novembre, tandis que le gouverneur républicain Tate Reeves fait de même dans le Mississippi.

Le grand nombre de républicains dans la course en Louisiane devrait rendre difficile pour Landry d’obtenir la majorité au premier tour, forçant plutôt un second tour en tête-à-tête avec le principal candidat démocrate, l’ancien secrétaire d’État aux Transports Shawn Wilson. Mais Landry, qui a été soutenu par l’ancien président Donald Trump, a consolidé son soutien.

Wilson s’est classé deuxième avec 26 %, tandis que le républicain Stephen Waguespack, troisième, était loin derrière avec 6 %.

Landry succédera au gouverneur démocrate John Bel Edwards, dont le mandat est limité après avoir remporté l’État rouge profond en 2015 et 2019. Landry, un ancien membre républicain du Congrès, a exprimé son soutien à l’État. interdiction quasi totale sur l’avortement et a vanté son travail en tant que procureur général sur la crise des opioïdes et sur crime.

La publicité télévisée d’ouverture de l’élection de Landry était axée sur la justice pénale, vantant sa carrière de policier et son mandat de procureur général et le mettant en vedette disant : « Votre système de justice pénale est en panne. Je veux dire tout le monde, responsable des crimes violents. »

Landry a longtemps été considéré comme le favori du GOP dans la course. Il a été le principal collecteur de fonds de la campagne et a dépensé près de 9 millions de dollars en publicités télévisées, selon AdImpact, une plateforme de suivi des publicités. Et Landry a été soutenu par un grand nombre d’élus républicains en plus de Trump, dont le sénateur Bill Cassidy, R-La. et les représentants du GOP Steve Scalise, Clay Higgins et Mike Johnson, R-La.

Wilson a dépensé plus de 730 000 $ sur les ondes, soit moins que Landry. Il a passé du temps dans sa campagne mise en gage pour « combler les fossés » et « trouver un terrain d’entente » au sein de l’État. Il a également été soutenu par Edwards, le Parti démocrate de l’État et le représentant démocrate Troy Carter.

Wilson a également fait l’objet d’attaques publicitaires financées par un groupe lié à la Republican Governors Association. Dans l’une de ces publicités, le narrateur appelle Wilson «Le copain de Biden», le liant au président Joe Biden.