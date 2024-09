Jeff Jarrett ne voit pas la WWE et l’AEW diriger Sphere à Las Vegas de sitôt : « Ce n’est pas bon marché… »

Jeff Jarrett a évolué des deux côtés du monde du catch professionnel.

Compétiteur sur le ring et promoteur dans les coulisses.

Lors d’un épisode de son podcast « My World », il a parlé du point de vue de ce dernier, expliquant pourquoi, malgré le fait que l’UFC organise Sphere à Las Vegas pour son événement annuel Noche UFC ce week-end, il est peu probable qu’un spectacle de catch professionnel suive le même exemple en raison des coûts lucratifs liés à la gestion de ce lieu révolutionnaire.

« J’ai entendu dire que le chiffre était de 20 millions », a déclaré Jarrett à propos des coûts d’organisation d’un spectacle au Sphere. « Le stade de Wembley, la semaine prochaine Arthur Ashe, construit pour le tennis, la lutte mercredi prochain, mais ce n’est pas bon marché. »

Jarrett a continué : « Quand je mets ma casquette de promoteur et que je regarde vraiment le [return on investment] « Je ne vois pas comment cela pourrait se produire dans les douze prochains mois. Je ne vois pas comment cela pourrait se produire. Je me trompe peut-être, mais il faut générer des revenus colossaux pour atteindre le niveau de la mer. »

Découvrez l’épisode complet du podcast « Mon monde avec Jeff Jarrett » sur Patreon.com. H/T à Fightful.com pour la transcription des citations ci-dessus.