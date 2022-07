Jeff Jarret Arbitre spécial pour le match par équipe de SummerSlam

La WWE a poursuivi sa préparation vers l’événement phare SummerSlam dans la dernière édition du SmackDown du vendredi soir. L’épisode bourré d’action mettait en vedette la nouvelle championne féminine Liv Morgan en compétition contre Natalya dans un match en simple. Dans une carte de match passionnante, M. Money in the Bank, Theory a affronté Madcap Moss dans une rencontre exténuante.

L’intense rivalité qui couvait depuis un certain temps entre les Street Profits et les Usos les a vus s’affronter dans un match en simple alors que Jimmy Uso croisait le fer avec Angelo Dawkins lors de l’événement principal de la nuit.

Voici tous les résultats et faits saillants de l’épisode du vendredi soir de SmackDown :

Match en simple : Liv Morgan contre Natalya

La nouvelle championne féminine Liv Morgan a ouvert l’épisode avec un match contre Natalya. La reine des harts a mis la championne sous pression dans les premières étapes. Morgan a répondu avec un suplex allemand et une bombe puissante dévastatrice pour livrer son coup spécial ObLIVion pour assurer la victoire. Morgan a conservé son titre et a appelé l’ancienne championne Ronda Rousey.

Match en simple : Drew McIntyre contre Sheamus (Hollande)

Drew McIntyre est entré sur le ring pour son combat contre Sheamus, avec le championnat universel incontesté de la WWE en jeu à Clash at the Castle. Le Celtic Warrior, comme la semaine dernière, a présenté un autre appât et interrupteur. Cependant, cela n’a pas pris McIntyre au dépourvu, car le Scottish Warrior a survécu à la brève attaque de Holland, puis l’a envoyé avec le Claymore pour assurer une victoire durement disputée.

Match en simple : Mr. Money in the Bank Theory contre Madcap Moss

Moss a décliné l’offre de Paul Heyman de le jumeler avec le champion de la WWE Roman Reigns et est entré sur le ring pour affronter l’actuel porte-documents Money in the Bank Theory.

Après quelques allers-retours, la rencontre intense s’est terminée de manière décevante. Alors qu’une théorie désespérée était la cible d’un assaut de Moss, Theory a utilisé sa mallette pour écraser le babyface. En raison de ses agressions répétées à l’aide de la mallette, il a été disqualifié et Moss a été déclaré vainqueur.

Événement principal : Jimmy Uso contre Angelo Hawkins

Angelo Dawkins des Street Profits et Jimmy Uso se sont affrontés lors de l’événement principal de la soirée. Montez Ford et Jey Uso étaient là pour soutenir leurs partenaires respectifs.

Le match avait l’air joli avant même que Dawkins ne connecte un Sky High sur Jimmy, puis se heurte à l’arbitre. L’arbitre étourdi touché par la bosse a compté trois fois pour mériter à Dawkins la victoire finale malgré le fait que l’épaule droite d’Uso était hors du tapis au moment du compte à trois.

Après le combat et le différend sur la décision de l’arbitre, le directeur de la WWE, Adam Pearce, est entré sur le ring et a déclaré que l’arbitre spécial pour le match SummerSlam entre les deux équipes ne serait autre que le Hall of Famer et six fois champion intercontinental, Jeff Jarrett. .

