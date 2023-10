“Un groupe de politiciens de Caroline du Nord vient de redessiner ma circonscription au Congrès pour m’éliminer” il a dit dans une vidéo jeudi. “Je suis candidat au poste de procureur général et je vais utiliser ce poste pour m’attaquer à la corruption politique.”

Avant de rejoindre le Congrès, Jackson était procureur adjoint et sénateur d’État.

Le siège du procureur général de Caroline du Nord est ouvert en 2024 alors que le démocrate sortant Josh Stein se présente comme gouverneur. L’entrée de Jackson fait de lui le favori immédiat de la course, devant les candidats peu connus qui ont déjà annoncé leurs offres.

Cela met également en place d’éventuelles élections générales entre membres, car les républicains ont un grand nom en lice : le représentant. Dan Bishop. Membre du Freedom Caucus, le membre du Congrès pourrait apporter une attention et des fonds démesurés à cette course souvent négligée. Bishop bénéficie déjà du soutien de l’Association des procureurs généraux républicains, ce qui lui donne un avantage lors de ses élections primaires.

Les démocrates ont toujours réussi dans les courses aux procureurs généraux en Caroline du Nord, bien que avec des marges de plus en plus minces. Stein a été réélu en 2020 par moins d’un point – mais a tout de même surpassé le président Joe Biden, qui a perdu l’État de Tar Heel. L’Association des procureurs généraux démocrates a commencé à investir massivement dans la course et a placé plus tôt cette semaine une réservation de câble et de diffusion de 4 millions de dollars pour tenter de conserver le siège.

“La DAGA surveille de près cette course et nous sommes convaincus que nous allons occuper le siège de l’AG de Caroline du Nord”, a déclaré la porte-parole de la DAGA, Emily Trifone, dans un communiqué, qualifiant Bishop d'”extrémiste déconnecté”.

Le président républicain de la Chambre des représentants, Tim Moore, est envisager une offre pour NC-14, et le républicain Pat Harrigan, qui a perdu contre Jackson d’environ 15 points en 2022, est en course depuis août.

On ne sait pas encore ce qui arrivera aux autres démocrates de Caroline du Nord concernés par la nouvelle carte.

représentant Kathy ManningLe district de Washington penchera vers les Républicains selon la nouvelle carte, mais elle a déclaré avant le déploiement de la carte qu’elle chercherait à être réélu de toute façon. représentant Wiley Nickeldont le district favorisera également le GOP, a déclaré dans un communiqué qu’il ne voulait pas « donner de la crédibilité à ces cartes en annonçant une campagne dans l’un de ces districts gerrymandérés » et a déclaré qu’il prendrait une décision « une fois que les tribunaux se seraient prononcés. »

représentant Don Davis du NC-01, à tendance bleue – le seul district qui sera un tirage au sort selon la nouvelle carte – n’a pas dit s’il se présentait à la réélection. « Tandis que les analystes et les avocats examinent encore [the maps]j’ai l’intention de continuer à me concentrer sur la représentation des habitants du premier district du Congrès », a-t-il déclaré mercredi dans un communiqué.