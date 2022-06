Jeff Goldblum prend une bouchée de plus dans « Jurassic World »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il n’y a qu’une seule personne qui, au milieu d’un énorme film de dinosaures dystopiques, peut prononcer une ligne comme « C’est des bananes » avec juste le bon timing et l’inflexion.

Pendant près de trois décennies, par intermittence, Jeff Goldblum a joué le Dr Ian Malcolm avec un panache Goldblumien particulier. En tant que théoricien élégant du chaos des films « Jurassic Park » et « Jurassic World », Goldblum est à la fois la voix de la raison et du soulagement comique, un augure de l’imprévisibilité de la nature qui ne peut s’empêcher de s’émerveiller de voir ses théories en action, même si cela représente un danger immédiat pour lui-même.

C’est l’un des personnages les plus connus de l’acteur de 69 ans. Pourtant, même dans de grands films comme « Jurassic Park » et « Independence Day », Goldblum a une manière si singulière et un tempo tellement imité qu’il n’a jamais été particulièrement défini par ces rôles. C’est plus que Goldblum, en leur donnant sa propre tournure idiosyncratique, marque les personnages, plutôt que l’inverse. La vie trouve un chemin dans « Jurassic Park », tout comme Goldblum.

Dans « Jurassic World: Dominion » de Colin Trevorrow, qui sort en salles jeudi, Goldblum – avec les membres originaux de la distribution Laura Dern et Sam Neill – revient pour clôturer la deuxième trilogie de films de la franchise dans une aventure tentaculaire se déroulant dans un futur proche où les dinosaures se sont propagés à travers le monde, tout comme le déséquilibre écologique et une invasion de criquets géants.

LES STARS DE « JURASSIC WORLD: DOMINION » PARLENT DE CE QUE LES TÉLÉSPECTATEURS PEUVENT ATTENDRE DU TROISIÈME FILM DE LA TRILOGIE

Pour Goldblum, le fils d’un médecin et animateur de la série Disney+ « Le monde selon Jeff Goldblum », les sujets et les thèmes du film concordent avec certaines de ses propres curiosités et intérêts sur la façon dont nous pourrions, dit-il, « améliorer notre gestion de la planète. » Que pense Goldblum, le chaoticien résident des films, de notre époque de plus en plus tumultueuse ?

« Je ne sais rien de ce dont je parle. Mais prononçons le mot ‘entropie’ et ‘systèmes’ et comment les choses s’effondrent », a déclaré Goldblum, s’exprimant depuis Londres. « Avant que le papillon ne sorte de la chrysalide, la chenille a des convulsions, des convulsions chaotiques. Mais ce n’est pas forcément la mort. C’est le début de la transformation. »

Satisfait qu’il soit peut-être arrivé à un noyau de vérité, Goldblum conclut: « Hé, qu’en est-il de ça? »

Le chaos et l’harmonie occupent une place prépondérante dans la plupart des conversations avec Goldblum, un conteur toujours à l’écoute et à l’écoute cosmique. Il a tendance à parler comme s’il racontait le fonctionnement interne de son cerveau en temps réel, arrivant de temps en temps à des idées qui valent la peine d’être savourées et à des épiphanies existentielles qui le ravissent.

Une question, par exemple, pour savoir si les noms de ses fils – River Joe et Charlie Ocean – suggèrent qu’un certain penchant écologique envoie Goldblum dans une pique sur la santé environnementale des océans, la collecte de fonds pour Oceana, la chanson « Moon River » (que Goldblum, un pianiste accompli , dit que son groupe pourrait bientôt enregistrer), « Let the River Run » de Carly Simon, le film « Working Girl », la biographie de Mike Nichols de Mark Harris et une descente en rafting sur la rivière Kern.

« JURASSIC WORLD: DOMINION » EXCITE LES CINÉMA À SE RENDRE AU CINÉMA, DIT LES VISITEURS DE TIMES SQUARE

« L’eau, c’est la vie, n’est-ce pas ? dit Goldblum. « S’ils voulaient un jour laisser tomber le Goldblum et simplement aller avec River Joe, cela me semble évocateur, cela ressemble à un bon personnage. Ou Charlie Ocean. J’aime les deux. Rien de mal avec Goldblum, mais s’ils veulent changer ça, ça me va. »

Que ce soit par l’expérience (les premiers films de Goldblum comprenaient deux avec l’improvisateur Robert Altman, « un gribouillis d’artiste », dit-il) ou par la pratique (Goldblum attribue au professeur de théâtre Sandy Meisner le mérite de lui avoir inculqué « une continuité de creusement »), Goldblum a arrivé à sa cadence unique et à son perpétuel état de curiosité.

« Au début de la journée, je me rappelle : libre association, flux de conscience, préparation perceptuelle puis ouverture », explique Goldblum. « Toute cette affaire de jeu d’acteur et de musique semble être, à tout le moins, une invitation à s’ouvrir. S’ouvrir dans les deux sens. Non seulement à ce qui vous entoure pour la réception, mais aussi dans votre retour, votre réaction et votre offre. »

Après avoir partagé la vedette dans « Jurassic Park » et sa suite de 1997, « The Lost World », Goldblum est revenu à Ian Malcolm dans « Jurassic World: Fallen Kingdom » en 2018 au cours duquel son personnage témoigne devant le Congrès américain. Malcolm recommande de laisser l’explosion du volcan déterminer le sort des dinosaures sur Isla Nublar. Goldblum l’a savouré.

CHRIS PRATT « A BEAUCOUP SACRIFIÉ » POUR FILMER LA FRANCHISE DE FILM « JURASSIC WORLD »

« J’étais plein de jus », dit-il. « J’étais dans cette mousse de plaisir, dans laquelle je rentre parfois. »

Trevorrow, qui a co-écrit la trilogie et réalisé les premier et troisième volets, a d’abord travaillé avec Goldblum sur une publicité du Super Bowl « Jurassic World » pour Jeep. Goldblum n’était pas ce à quoi il s’attendait.

« Vous pensez qu’il est purement improvisé et peut-être même un canon lâche », dit Trevorrow. « Mais dans ce film, je le voyais juste sortir dans le jardin de l’hôtel où nous séjournions, répétant ses répliques encore et encore et entrant et livrant une performance très précise et réfléchie. »

LAURA DERN, SAM NEILL DE ‘JURASSIC PARK’S RÉFLÉCHISSENT SUR LA ROMANCE D’ÉCART D’ÂGE DE 20 ANS

La production de « Jurassic World: Dominion » a été interrompue en 2020 en raison de la pandémie. Lorsque le tournage a redémarré, le studio a loué un hôtel en Angleterre près de Pinewood Studios pour les acteurs et l’équipe. Goldblum y jouait parfois du piano avec ses camarades de casting et Trevorrow – « des comédies musicales et des hootenanny d’un genre ou d’un autre », dit Goldblum. Dern a posté une vidéo d’elle, Neill et Goldblum chantant « Blackbird » des Beatles.

« C’est un bel homme », déclare Trevorrow. « Nous aurions des conversations vraiment réfléchies sur son point de vue sur où nous en sommes. Il y avait une profondeur dans tout cela, honnêtement, en ce qui concerne l’expérience de faire le film et de traverser la pandémie ensemble. »

Pour les acteurs et les cinéastes de « Jurassic World: Dominion », faire un film sur la résistance de la nature à l’ingérence de l’humanité pendant la pandémie a pris une résonance dans le monde réel. Comme dans le film, le monde est peut-être en train de se terminer, mais Goldblum est toujours là pour garder le moral.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Que pouvons-nous faire d’autre? » dit Goldblum. « Étant un adepte de Sandy Meisner, je suis un amoureux du credo et de la synergie de l’ensemble et, comme ce film le montre, de ce que des gens éduqués, intelligents et profondément attentionnés peuvent faire – même quelques-uns d’entre eux – ensemble à un moment crucial. Ils peuvent même parfois vaincre les forces de l’ignorance, de la corruption et de la cupidité, et faire avancer un peu plus la boule d’Homo sapiens. Peut-être.