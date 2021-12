Jeff Garlin se défend d’annuler la culture au milieu des allégations de conduite sur le plateau des «Goldbergs»

Le comédien Jeff Garlin se défend d’être annulé suite à des allégations selon lesquelles il aurait créé un environnement de travail dangereux sur le tournage de la comédie ABC « The Goldbergs »

Garlin, 59 ans, a déclaré sans équivoque qu’il n’avait pas été licencié de la sitcom d’ABC, mais a avoué qu’il avait fait l’objet d’enquêtes RH au cours des trois dernières années consécutives. L’acteur a découvert qu’un écrivain de Vanity Fair enquêtait sur ces enquêtes et a appelé le journaliste directement pour se défendre dans une longue conversation parfois controversée.

« Non, je n’ai pas été viré de ‘The Goldbergs' » il a dit clairement. « Je n’ai pas été viré de ‘The Goldbergs’. »

Le journaliste lui a posé des questions sur les allégations selon lesquelles il aurait été physiquement inapproprié avec ses collègues et a dit des choses irrespectueuses aux acteurs et à l’équipe qui ont conduit à des plaintes auprès des RH. Garlin a catégoriquement nié avoir fait quoi que ce soit de physiquement menaçant ou inapproprié sur le plateau de l’émission. Cependant, il a admis que lui et Sony, propriétaire de la sitcom ABC, avaient une « différence d’opinion » sur sa conduite sur le plateau.

« C’est toujours la même chose. Il s’agit de moi et de ma bêtise sur le plateau. Ils ne pensent pas que ce soit approprié. Je le pense. C’est là où nous en sommes. Je n’ai pas été licencié à cause de cela. Nous pensons simplement différemment. » il expliqua. « Maintenant, quand je suis à ‘Curb Your Enthusiasm’, par exemple, si je ne fais pas les choses dont nous parlons, Larry David – ou un caméraman, le producteur, qui est une femme – beaucoup de gens viennent à moi et me demander si je vais bien. Je dois faire ce que je dois faire pour garder mon énergie et faire ce que je fais. Donc je ne sais pas quoi dire. Pour moi, si vous êtes un stand -dans une émission et vous n’aimez pas le contenu ou le comportement… Si quelqu’un s’en prend à vous, c’est différent.

Garlin a essayé de noter que, bien qu’il ne supporte pas que les gens soient offensés au nom de quelqu’un d’autre, toute personne personnellement offensée par ses paroles ou ses actions doit simplement le lui faire savoir et il dit qu’il respecterait leurs souhaits. Cependant, l’intervieweur a essayé de souligner la dynamique de pouvoir derrière le fait de demander aux employés de critiquer leur patron. Garlin a brièvement accusé l’intervieweur d’avoir un « programme » pour le faire mal paraître avant qu’ils ne parlent davantage et se rendent compte qu’ils sont d’accord sur la dynamique de pouvoir en jeu.

« J’adore le terme » réveillé « . Je pense que se réveiller, c’est bien », a expliqué Garlin. « Je pense qu’être éclairé, c’est bien. Je suis tout à fait d’accord avec tout ça. Et je suis d’accord – il y a une dynamique de pouvoir à l’œuvre à Hollywood, mais il y a aussi… tu es un remplaçant, j’ai travaillé mon a- – c’est parti pour être la star de la série. Donc tu as le droit de ne pas être maltraité, mais tu n’as pas le droit de dicter mon comportement, si cela n’a rien à voir avec toi en fonction de ce que tu ressens [like]. C’est juste mon avis. Et c’est ce que je fais ici. »

Quant aux allégations selon lesquelles il était physiquement inapproprié, elles semblent provenir du fait que la salutation par défaut de Garlin est d’embrasser les gens. Cependant, il a déclaré qu’il ne prévoyait pas de continuer à le faire à l’avenir sur le tournage de « The Goldbergs ».

« Quand je tournerai plus de jours, juste pour que ça se passe bien, je ne ferai aucun de mes trucs idiots ou quoi que ce soit, par respect. Je vais juste le garder sur le QT, parce que vous savez pourquoi ? Ils « sont mes patrons. Et ils ont parfaitement le droit d’avoir le décor comme ils le veulent », a-t-il déclaré.

Malheureusement pour les fans de la sitcom, Garlin a noté que tout cela pouvait être un point discutable car il ne prévoyait pas que l’émission aille au-delà de la saison 9, qui est actuellement en tournage.

Les représentants d’ABC n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.