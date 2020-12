Jeff Dye n’est pas menacé par Austen Kroll, en particulier après que la petite amie selon la rumeur, Kristin Cavallari, ait remis les pendules à l’heure sur l’état actuel de sa relation.

Le comédien s’est rendu sur Twitter le mardi 15 décembre, simplement tweeter, « Il souhaite [winky face emoji]. «

Bien que Jeff ait gardé les choses courtes et douces, les fans ont pu en mettre deux et deux ensemble. Un utilisateur Twitter a répondu, « Austen qui ??? »

Pendant ce temps, Kristin reste fidèle à ses followers. La créatrice de Uncommon James a mis fin à la spéculation selon laquelle elle parlait au Charme du Sud star, indiquant clairement sur Instagram que sa relation avec Austen est strictement platonique. «Je n’avais pas réalisé que je n’avais pas le droit d’avoir des AMIS qui sont des gars», a-t-elle plaisanté sur son histoire d’IG.

Sa déclaration est intervenue après qu’elle et Austen ont été aperçues en train de danser et de passer du temps ensemble pendant le week-end. À l’époque, Austen a dit Nous hebdomadaire qu’il était dans une discussion de groupe avec Kristin et sa meilleure amie Justin Anderson mais a joué timidement à propos de leur lieu de rencontre, en disant seulement qu’ils avaient « une explosion ».