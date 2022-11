Jeff Cook, co-fondateur de l’Alabama, mort à 73 ans

Jeff Cook, le guitariste qui a cofondé le supergroupe country Alabama, est décédé. Il avait 73 ans.

Le Temple de la renommée a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2012 et a révélé son diagnostic en 2017.

Il est décédé paisiblement dans sa maison de Destin, en Floride, lundi, a confirmé son représentant, Don Murry Grubbs, à Fox News Digital.

“Cook était un champion dans tout ce qu’il a tenté, et il a courageusement affronté sa bataille avec une attitude positive”, a déclaré un communiqué de presse annonçant la mort de Cook.

Les hommages ont afflué de stars de la country, dont Travis Tritt, qui a qualifié Cook de “mec génial et d’un pêcheur de bar heckuva”.

Kenny Chesney a partagé une déclaration avec l’Associated Press concernant le décès de Cook.

“Jeff Cook et tous les gars de l’Alabama ont été si généreux de sagesse et de plaisir quand j’ai pu faire une tournée avec eux en tant que jeune artiste”, a-t-il déclaré. “Ils ont montré à un enfant portant un T-shirt que la musique country pouvait être du rock, pouvait être réelle, pouvait être quelqu’un qui me ressemblait. Grandir dans l’est du Tennessee, cela m’a donné le cœur de poursuivre ce rêve.”

Jason Aldean s’est rendu sur Twitter mardi et a partagé une image de Cook et de l’Alabama.

“Tellement triste d’apprendre le décès de Jeff Cook. J’ai passé une grande partie de ma vie à l’écouter jouer de la guitare, quel son emblématique il avait. J’ai eu la chance de jouer avec lui plusieurs fois au fil des ans et je n’oublierai jamais ça”, a-t-il écrit.

Aldean a partagé un tweet de suivi qui disait : “RIP M. Jeff, vous êtes une légende pour beaucoup d’entre nous et votre influence se fera sentir à jamais dans la musique country.”

En tant que guitariste, violoniste et chanteur, Cook – aux côtés de ses cousins ​​Randy Owen et Teddy Gentry – a décroché huit chansons n ° 1 sur les charts country entre le printemps 1980 et l’été 1982, selon le Country Music Hall of Fame.

Les plus grands succès du groupe incluent “Song of the South” et “Dixieland Delight”.

Cook est allé en solo plus tard dans sa carrière. Il a également collaboré avec feu Charlie Daniels ainsi qu’avec la star de “Star Trek” William Shatner.

Il a été intronisé au Country Music Hall of Fame en 2005.

Les survivants incluent sa femme, Lisa, qu’il a épousée en 1995.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.