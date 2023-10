Jeff Burr, un pilier du cinéma d’horreur, est décédé – The USA Print | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/417137/417137_600x315.jpg

La communauté cinématographique a perdu un géant du cinéma d’horreur. Jeff Burr, qui, avec sa vision unique et audacieuse, a créé certains des films les plus mémorables du genre, est décédé à l’âge de 60 ans. Né à Aurora, Ohio, le 18 juillet 1963, Burr a grandi à Dalton, en Géorgie, un endroit qui a profondément influencé dans son amour des histoires d’horreur. Dans sa jeunesse, il s’est plongé dans les fanzines d’horreur, tels que « Castle of Frankenstein », « The Monster Times » et « Famous Monsters », alimentant sa passion pour le genre. Cette fascination l’a finalement amené à créer ses propres films Super-8, marquant le début d’une carrière cinématographique remarquable.

Vous etes peut etre intéressé: Blumhouse lance Blumhouse Games, studio axé sur le développement de jeux vidéo d’horreur

Burr a commencé sa formation cinématographique à l’Université de Californie du Sud (USC), où il a rencontré RA Mihailoff, le futur Leatherface. Mais le monde universitaire n’a pas pu le retenir longtemps. Avec son collègue réalisateur, Kévin Meyera quitté l’USC après trois ans pour travailler sur son drame sur la guerre civile, Divisés nous tombons . Ce film, sorti en 1982, a reçu des éloges dans les festivals du monde entier, préfigurant le talent que Burr apporterait au monde du cinéma.

Jeff Burr (Image : Getty Images)

Cependant, malgré ses premiers succès dans le domaine dramatique, Burr a trouvé sa véritable vocation dans les films d’horreur. Il a réalisé d’innombrables films du genre, dont plusieurs entrées dans les franchises Texas Chainsaw Massacre. 43%, Maître de la marionnette , Tête de citrouille et Beau-père. Sa capacité à créer de la tension et de la peur à l’écran était remarquable et innovante.

L’une de ses œuvres les plus enregistrées était Leatherface : The Mask of Terror – 14%. Malgré des défis tels que l’intervention de la MPAA et les changements de réalisateur, le film, doté d’un budget de 2 millions de dollars, a réussi à rapporter 5,8 millions de dollars, consolidant ainsi le statut de Burr en tant que maître du genre.

Continue de lire: L’Exorciste : Croyants | L’accueil négatif réservé au film modifiera les plans de suites

Burr a également eu l’occasion de travailler avec des légendes telles que Vincent Price sur D’un murmure à un cri, l’un des derniers films de l’acteur emblématique. Le réalisateur a rappelé avec tendresse comment lui et un producteur avaient surpris Price chez lui, étant récompensés par l’opportunité de discuter avec la légende de l’horreur pendant un moment, scellant ainsi leur collaboration.

Bien que Burr soit principalement connu pour ses films d’horreur, ses talents ne se limitent pas à un seul genre. Le dirigé Eddie Presley en 1992, un film sur un imitateur d’Elvis, et co-écrit et réalisé Directement dans le noir en 2004, un drame sur la Seconde Guerre mondiale qui, selon les mots de l’acteur Eric Spudićétait le « projet de rêve » de Rebaba.

Le cinéaste a cependant exprimé à plusieurs reprises sa frustration face aux interférences du studio, aux contraintes budgétaires et à d’autres obstacles. Dans une interview en 2012, il a mentionné qu’il n’y avait que trois films qu’il considérait vraiment comme siens : D’un murmure à un cri , Eddie Presley et Directement dans le noir.



L’autre côté du cinéaste

Au-delà de sa carrière, Burr était connu pour sa loyauté et son dévouement envers sa famille. Eric Spudić a mentionné que Burr était retourné à Dalton pour prendre soin de sa mère, Jeanne, qui avait animé une émission de radio locale pendant une décennie. Malheureusement, Jeanne est décédée en mai 2020 et Bill, son frère et producteur de certains de ses films, est décédé en 2012.

L’héritage de Jeff Burr au cinéma est indéniable. Avec sa passion, son talent et sa détermination, il a laissé une marque indélébile sur le cinéma d’horreur, créant des films qui continueront de terrifier et de fasciner le public pendant des générations. Sa chute est une grande perte pour le monde du cinéma, mais son œuvre perdurera, garantissant que son esprit perdure sur les écrans du monde entier.

Ne manquez pas: Des films d’horreur sous-estimés qui méritent une seconde chance