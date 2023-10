Une défaite contre Pitt n’était pas une raison de paniquer.

Louisville a tiré les leçons de la défaite et a rebondi avec une victoire de 23-0 contre Duke samedi. Les Cardinals ont trouvé un équilibre dans le jeu de passes et de courses tandis que leur défense continue d’élever ses performances chaque semaine.

Désormais seul en possession de la deuxième place du le classement ACC, le numéro 15 de l’U de L est maître de son propre destin et se qualifiera pour le match de championnat de l’ACC s’il remporte le reste de ses matchs de conférence. Les Cardinals cherchent à franchir la prochaine étape vers cet objectif lorsqu’ils accueilleront Virginia Tech au L&N Stadium samedi à 15h30.

Voici trois scénarios à suivre avant le concours ACC :

Protéger le terrain… et le football

Louisville n’a pas encore perdu à domicile cette saison. La dernière défaite à domicile des Cardinals a eu lieu contre l’État de Floride, 35-31, le 16 septembre 2022. Depuis lors, le programme a remporté neuf matchs consécutifs dans son stade d’origine.

Une grande partie de la prolongation de cette séquence à 10 consistera à s’occuper du football samedi contre Virginia Tech. Jeff Brohm a déclaré que la sécurité du ballon était la priorité absolue de son équipe avant le match des Cardinals contre Duke, et cela s’est vu. Bien que l’U de L ait eu un échappé, elle n’a enregistré aucun revirement et a réussi à convertir un revirement forcé de sa défense en un panier de 24 verges pour une avance de 23-0.

La sécurité du ballon continuera d’être un point important contre Virginia Tech, qui a récupéré cinq des neuf échappés de ses adversaires.

Fini les jeux de pièges

L’un des moments forts de la saison de Louisville a été sa victoire 33-20 contre Notre Dame. Mais le point le plus bas est survenu une semaine plus tard lorsqu’il est tombé face à Pitt, 38-21. Contre Virginia Tech, les Cardinals auront l’occasion de montrer qu’ils ont appris de la défaite.

Tout comme la victoire contre les Fighting Irish, la victoire de l’Université de Los Angeles contre Duke était une victoire éclatante parmi les 25 premiers. Les Cardinals continuent de se rallier à une mentalité de « saison à un match » et devront prendre cette devise à cœur pour éviter une répétition du match de Pitt.

Les hokies en hausse

Virginia Tech s’est considérablement améliorée au cours de la saison. Après avoir perdu trois de leurs quatre matchs hors conférence et obtenu une moyenne de 21,5 points par match, les Hokies (4-4, 3-1 ACC) ont ouvert l’action de l’ACC avec une victoire 38-21 contre Pitt.

Ils ont désormais remporté trois de leurs quatre matches de championnat, avec une moyenne de 30,6 points par match et sont actuellement troisièmes au classement de l’ACC. Leur victoire la plus récente est survenue via une décision de 38-10 contre Syracuse, gardant Orange sans but aux premier et quatrième quart-temps.

Les Hokies sont quatrièmes de l’ACC en défense totale sous la direction de l’entraîneur de deuxième année Brent Pry, accordant 316 verges par match. Malgré la défaite 39-17 contre Florida State le 7 octobre, Virginia Tech est l’une des quatre équipes à avoir limité les Seminoles à 40 points ou moins cette saison.

Trois joueurs de football de Louisville à surveiller

Devin Neal, sécurité junior : Intervenant en tant que titulaire à la place de MJ Griffin, le transfert de Baylor a été une force solide dans le secondaire de Louisville. Les 38 plaqués de Neal se classent au troisième rang pour l’U de L cette saison et il compte trois interceptions en tête de l’équipe, ainsi que cinq passes décisives et un échappé récupéré.

Jermayne Lole, joueur de ligne défensive diplômé : Autrefois considéré comme l’un des meilleurs joueurs de ligne défensive intérieure au pays, Lole a eu du mal à rester sur le terrain au cours des dernières saisons. Alors qu’il se rapproche d’une santé à 100 %, le natif de Californie est une autre force dominante sur la ligne de Louisville. Il a enregistré deux plaqués, un sack, une rupture de passe et un échappé forcé contre Duke.

Jawhar Jordan, porteur de ballon junior en chemise rouge : Peu d’équipes ont réussi à contenir Jordan, Duke étant devenu sa dernière victime. Après avoir utilisé la semaine de congé pour se reposer et rééduquer une blessure aux ischio-jambiers, le natif de New York a enregistré un sommet en carrière de 163 verges en 21 courses avec deux scores contre les Blue Devils. Il est à 176 verges d’atteindre 1 000 verges au sol cette année avec une moyenne de 103 verges par match et de 7,5 verges par course.

Trois joueurs de football de Virginia Tech à surveiller

Antwaun Powell-Ryland, joueur de ligne défensive junior : Quatrième plaqueur des Hokies (29), Powell-Ryland a un record d’équipe de 11 ½ plaqués pour défaite et neuf sacs cette saison après avoir totalisé quatre plaqués, dont deux pour défaite, contre Syracuse.

Keli Lawson, secondeur de deuxième année en chemise rouge : Le natif de Virginie compte 66 plaqués en tête de l’équipe cette saison et a affiché trois performances de plaquage à deux chiffres. Lawson a continué sa domination contre l’Orange avec sept plaqués, un sommet pour l’équipe, dont un pour défaite, et un quart-arrière pressé.

Kyron Drones, quarterback de deuxième année en chemise rouge : Drones a totalisé 1 237 verges par la passe avec sept touchés et est le deuxième coureur de Virginia Tech avec 400 verges et quatre touchés au sol. Contre Syracuse, le natif du Texas transféré de Baylor a réussi 15 passes sur 24 pour 194 verges et un score pour accompagner 56 verges en huit courses.

Cotes Louisville contre Virginia Tech

Louisville est favori à domicile avec 10 points contre Virginia Tech, selon DraftKings.

Comment regarder le match de football Louisville contre Virginia Tech

OMS: N°15 Louisville (7-1, 4-1 ACC) contre Virginia Tech (4-4, 3-1)

Quand: 15h30 samedi 4 novembre

Où: Stade L&N, Louisville

LA TÉLÉ: Réseau ACC

Radio: Paul Rogers (play-by-play) et Craig Swabek (analyste) annonceront le match sur Louisville Radio Network (93,9 FM et 970 AM).

Streaming: Les abonnés qualifiés peuvent diffuser le jeu sur espn.com/watch.

