Bridges arborait une tête nouvellement rasée.

« Voici la dernière: • Je me sens bien • Je me suis rasé la tête • J’ai un chiot – Monty • J’ai eu un anniversaire – 71 ans, mec », lit-on dans la légende.

La star de « The Big Lebowski » a révélé en octobre qu’il luttait contre le cancer.

« Bien que ce soit une maladie grave, je me sens chanceux d’avoir une grande équipe de médecins et le pronostic est bon », a tweeté Bridges à l’époque. « Je commence le traitement et je vous tiendrai au courant de mon rétablissement. »