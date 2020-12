Jeff Bridges a fait le point à ses fans après avoir reçu un diagnostic de lymphome.

L’acteur de Big Lebowski, 71 ans, a déclaré qu’il «se sentait bien» et s’était rasé tous les cheveux.

Cela vient après qu’il ait partagé la nouvelle de son diagnostic en octobre, alors qu’il avait dit à ses fans qu’il commençait un traitement et avait promis de les tenir au courant.

Le lymphome est un type de cancer du sang qui se développe lorsque des globules blancs appelés lymphocytes se développent de manière incontrôlable et attaquent le système immunitaire.

Il a écrit: «Voici la dernière: Se sentir bien.

«Je me suis rasé la tête, j’ai eu un chiot (Monty), j’ai eu un anniversaire – 71 homme.

Jeff a poursuivi: « Eh bien, voici le dernier lot de ce que je veux souligner.

Il a ensuite partagé quelques-unes de ses chansons préférées.

Jeff a ensuite encouragé ses fans à faire un don à l’association caritative américaine No Kid Hungry pour soutenir les enfants dans le besoin pendant la pandémie.

Il a terminé son message avec les mots: «Soyez amour».







En octobre, Jeff a déclaré que le pronostic était actuellement « bon » et qu’il était « profondément reconnaissant » pour le soutien qu’il a reçu jusqu’à présent.

Annonçant le diagnostic sur les médias sociaux, Jeff, lauréat d’un Oscar, a fait référence à l’un de ses personnages les plus célèbres et a déclaré: « Comme le dirait le mec .. Un nouveau S *** est apparu. On m’a diagnostiqué un lymphome. »

Il a poursuivi: «Bien que ce soit une maladie grave, je me sens chanceux d’avoir une grande équipe de médecins et le pronostic est bon.







«Je commence le traitement et je vous tiendrai au courant de mon rétablissement.

« Je suis profondément reconnaissant pour l’amour et le soutien de ma famille et de mes amis. Merci pour vos prières et vos bons voeux. »

Jeff a terminé le message en exhortant les fans à voter à l’élection présidentielle, ajoutant: « Parce que nous sommes tous dans le même bateau. Amour, Jeff. »