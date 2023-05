Jeff Bridges révèle que la tumeur a rétréci, dit que « le cancer n’était rien comparé au COVID »

Jeff Bridges a de bonnes nouvelles concernant sa santé.

Dans une interview avec le magazine AARP, l’acteur a révélé que la tumeur de son cancer s’était réduite « à la taille d’une bille ».

Bridges a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien en 2020, alors qu’il était en pause de la pandémie de COVID-19 dans le tournage de sa série FX, « The Old Man ».

Il a d’abord remarqué un problème pendant qu’il s’entraînait.

« Je faisais quelques exercices alors que j’étais au sol et j’ai senti ce qui ressemblait à un os dans mon estomac. Je me suis dit, Hmm. Mais ça n’a pas fait mal ou quoi que ce soit. J’ai demandé à Sue ce qu’elle en pensait. Elle a dit: « Je ne sais pas, mais vous devez le faire vérifier. » « , a-t-il déclaré.

La star de « Crazy Heart » a partagé que, parce qu’il ne souffrait pas, il était réticent à voir un médecin et a même pris des vacances de randonnée avec sa femme, Susan Geston.

« Je fais de la randonnée et je me sens bien. Mes tibias me démangent vraiment et je pense: » Oh, je viens d’avoir, vous savez, la peau sèche. Ensuite, j’ai eu des sueurs nocturnes, mais j’ai pensé : « C’est juste des chaudes nuits d’été. Il s’avère que ce sont des symptômes de lymphome. »

« Je faisais ces scènes de combat pour le premier épisode de » The Old Man « et je ne savais pas que j’avais une tumeur de 9 par 12 pouces dans mon corps », a expliqué Bridges.

Il a ajouté: « On pourrait penser que ça aurait fait mal ou quelque chose comme ça, quand ils me frappaient et tout ça. Ce n’est pas le cas. »

Bridges est également en voie de guérison après une autre bataille effrayante pour la santé.

En 2021, l’homme de 73 ans a contracté le COVID-19 et a admis qu’il avait failli mourir en raison d’un système immunitaire affaibli par la chimiothérapie.

« Pour moi », a déclaré Bridges au point de vente, « le cancer n’était rien comparé au COVID. »

La star de « Big Lebowski » remercie sa femme, qui a également été temporairement hospitalisée pour COVID, de l’avoir aidé pendant son hospitalisation de cinq semaines et sa longue convalescence.

« Ma femme Sue était ma championne absolue », a-t-il déclaré.

« Elle s’est vraiment battue pour m’empêcher d’utiliser un ventilateur. Je ne voulais pas y être, et les médecins ne voulaient pas nécessairement ça. Mais Sue était catégorique. »

La récupération a pris du temps pour Bridges. L’acteur a noté: « Pour aller mieux, il fallait se fixer de très petits objectifs. Au début, ils disaient: » Combien de temps pouvez-vous tenir? Pendant un moment, mon record était de 45 secondes avant que je ne m’effondre. Et puis ils ont dit : « Oh, regarde, tu restes debout une minute ! C’est tellement cool, maintenant tu peux marcher 1,50 mètre ? » »

L’un des objectifs qui l’ont poussé à aller de l’avant était de promener sa plus jeune fille, Hayley Roselouise Bridges, dans l’allée lors de son mariage.

L’année dernière, Bridges a déclaré à The Independent qu’il avait travaillé avec un entraîneur pour améliorer son physique.

« Finalement, un jour, j’ai dit : ‘Peut-être que je peux le faire, tu sais ?' », se souvient-il. « Et il s’avère que je n’ai pas seulement pu l’accompagner dans l’allée, mais j’ai aussi pu faire la danse du mariage. C’était génial. »

Bridges est également reconnaissant d’être de retour au travail cette année avec ses co-stars de « The Old Man ».

« Je suis tellement chanceux d’avoir ce casting », a-t-il déclaré à AARP, « pour parler et jouer avec. Pour recommencer à faire ce qui vous revigore – c’est génial, mec. »

Il a conclu : « J’ai l’impression que les temps nous obligent à être aussi créatifs que possible. Nous devrions tous travailler ensemble pour créer quelque chose de beau, comme nous le faisons dans les films. »