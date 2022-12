Jeff Bridges recevra le Lifetime Achievement Award aux Critics’ Choice Awards deux ans après son diagnostic de cancer

La Critics’ Choice Association (CCA) a annoncé lundi que l’acteur Jeff Bridges recevrait un Lifetime Achievement Award lors de la 28e édition annuelle des Critics’ Choice Awards en janvier.

Bridges joue actuellement dans la série dramatique “Old Man” et a été honoré par l’association dans le passé.

L’homme de 73 ans a été honoré pour la première fois d’un Critics ‘Choice Award en 1972 pour son rôle dans “The Last Picture Show”, qui était également sa première nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle. Bridges a également été reconnu par l’association pour ses rôles dans “Thunderbolt and Lightfoot”, “Starman” “The Contender” “True Grit” et “Hell or High Water”.

En 2009, il remporte un Critics’ Choice Award pour son rôle dans “Crazy Heart”, un rôle qui lui vaut également l’Oscar du meilleur acteur.

JEFF BRIDGES ADMET L’AMOUR DES FANS “SAUVER” SA VIE TOUT EN LUTTANT CONTRE LE COVID ET LE CANCER

Outre la carrière d’acteur réussie de Bridges, il est actuellement le visage de la campagne Share Our Strength / No Kid Hungry qui lutte contre la faim chez les enfants en Amérique.

“Nous sommes ravis d’honorer le seul et unique Jeff Bridges avec le Lifetime Achievement Award lors des prochains Critics Choice Awards”, a déclaré le PDG du CCA, Joey Berlin, dans un communiqué publié sur le site Web de l’association.

La déclaration de Berlin a continué: “Depuis ses débuts avec son père sur” Sea Hunt “, à sa performance emblématique en tant que “The Dude” dans “The Big Lebowski”, à sa performance oscarisée dans ‘Crazy Heart,’ tout au long de son travail incroyable dans “The Old Man”, sa carrière de plusieurs décennies est inégalée. Nous sommes impatients de célébrer son incroyable carrière devant un public de millions de fans.”

Cet honneur survient deux ans après que l’acteur primé a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien.

Bridges a annoncé qu’il avait été diagnostiqué en octobre 2020. Puis à la fin de l’année dernière, il a annoncé que son cancer était en rémission et a partagé qu’il avait contracté le COVID-19 en janvier 2021.

“COVID a fait en sorte que mon cancer ne ressemble à rien”, a récemment déclaré Bridges à The Independent. “J’étais sur le point de mourir. Les médecins n’arrêtaient pas de me dire : ‘Jeff, tu dois te battre. Tu ne te bats pas.’ J’étais en mode reddition. J’étais prêt à partir. Je dansais avec ma mortalité.”

La santé de Bridges s’est améliorée après que son équipe médicale lui a donné du plasma convalescent, un type de thérapie qui utilise le sang de personnes qui se sont remises d’une maladie. Au fur et à mesure que Bridges reprenait des forces chaque jour, il a commencé à travailler avec un physiothérapeute trois fois par semaine.

La 28e cérémonie annuelle des Critics’ Choice Awards aura lieu à Los Angeles le 15 janvier.

