Jeff Bridges raconte à Rob Lowe comment il a survécu à une catastrophe climatique

Lorsqu’un incendie de forêt dans le sud de la Californie a menacé la maison de Jeff Bridges et de sa femme Susan, ils ont fui, mais se sont retrouvés dans une situation encore plus pénible.

Le Vieillard l’acteur a expliqué dans l’épisode de jeudi de SiriusXM Littéralement ! Avec Rob Loweque pendant qu’il dormait dans la maison de Montecito où ils ont déménagé, il a entendu une explosion, qui s’est avérée être un événement météorologique qui ne se produit qu’une fois tous les 1 500 ans.

Jeff Bridges et Rob Lowe sont des amis de longue date.

« Je dormais et j’ai entendu « boum ! » Une grosse explosion, et j’ai regardé par la fenêtre et le ciel était tout rouge », a déclaré Bridges à propos de la coulée de boue de 2018 en Californie. « Et puis boum ! Je crois qu’on est bombardés ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas ce qui se passait. Puis j’ai entendu quelque chose qui ressemblait à un bruit de train. Et puis boum, il a frappé notre maison. »

Lowe et Bridges sont voisins depuis environ 30 ans et ils ont raconté ce qui s’est passé.

« Nous avons eu une terrible coulée de débris et une crue soudaine ici. On dit que c’était un événement météorologique qui ne se produit qu’une fois tous les 1 500 ans », a déclaré Lowe, « où une cellule de pluie est apparue exactement au bon endroit, déversant exactement la bonne quantité de pluie… 23 personnes ont été tuéesC’était une chose réelle, et tu en faisais partie.

Bridges a estimé que 1,20 mètre de boue et de pierres s’étaient engouffrés dans leur maison. Lui et sa femme se sont rendus dans la pièce la plus haute de la maison, qui était la cuisine, et ont grimpé sur l’îlot. Il n’y avait ni électricité ni service de téléphonie mobile.

Ils ont fini par entendre des hélicoptères, mais comme leur maison était isolée « comme une forêt », Bridges savait qu’il devait attirer l’attention des secouristes dans un endroit bien dégagé dans le jardin. Il a donc demandé un drap pour écrire « SOS ».

« J’ai mis SOS sur le drap dans la boue et ils ont vu ça et ont envoyé des gars pour nous aider, vous savez », a déclaré Bridges, qui a déclaré médias locaux « Sue a dit : ‘J’emmène mon chien’, et il y avait une photo de Sue dans ce manteau rose vif avec son petit Yorkie montant dans l’hélicoptère. »

Lowe a vécu une expérience différente cette nuit-là.

« C’est insensé », a déclaré Lowe. « Mon fils était ici. J’étais en déplacement, donc j’ai reçu des appels téléphoniques. Mon fils était à la maison, cependant, et nous avons eu de la chance. Nous étions dans une zone où cela ne nous a pas du tout affectés, mais… vous avez eu de la chance d’être en vie. »

Bridges a dit que c’était leur dernière nuit à la résidence. Par PERSONNESil a vendu la propriété rénovée à Oprah Winfrey.

