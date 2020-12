Jeff Bridges tient ses fans au courant de sa bataille contre le cancer.

Le lauréat d’un Oscar a publié une photo sur Instagram le lundi 14 décembre de lui-même avec une tête rasée.

Il a également partagé une mise à jour sur son traitement et son rétablissement, qui fait suite à l’annonce du 19 octobre qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome.

Sa légende du 14 décembre comportait une liste de développements qui comprenaient «Se sentir bien». Il a noté qu’il avait célébré son 71e anniversaire le 4 décembre, s’était rasé la tête et avait accueilli un nouveau chiot nommé Monty.

le Le vrai courage La star avait précédemment partagé une photo le 29 octobre de lui-même portant une blouse d’hôpital et recevant un traitement, son message révélant qu’il avait une nouvelle appréciation pour sa «mortalité». Cette photo montrait Jeff avec les mèches aux épaules que les fans ont l’habitude de voir.

«Ce truc du cancer suscite des sentiments de précocité et de gratitude, ainsi que du bon vieux amour de la mode, et beaucoup d’amour», écrivait-il sur son site Web à l’époque. « Je sens tellement de ça venir à ma façon, et mec j’apprécie ça. C’est contagieux, tout cet amour, comme une sorte de virus positif. Je veux reconnaître et merci les gars d’avoir tendu la main pendant cette période. Il se sent bien, obtenant tous les bons voeux et l’amour!