Jeff Bridges a joué de nombreux personnages emblématiques tout au long de sa longue carrière, mais il a déclaré à Fox News Digital qu’il était le plus souvent reconnu pour avoir joué “The Dude” dans “The Big Lebowski”.

Non seulement son personnage est populaire, mais le film est tellement aimé qu’il a même engendré une religion avec des adeptes fidèles, connue sous le nom de Dudeism. Bridges trouve amusant que lorsque le film est sorti pour la première fois, il n’ait pas été bien accueilli et ait mis un certain temps à gagner du terrain. Au fil du temps, cependant, cela a vraiment décollé, inspirant des festivals comme Lebowski Fest.

“Quand vous obtenez une belle histoire, et que vous avez un grand réalisateur et un grand directeur de la photographie, le jeu est décent, tout se met en place”, a-t-il déclaré. “C’est l’un des rares films que je vois à la télévision, je dis, je vais juste regarder quelques scènes, puis je finis par regarder le tout.”

Les fans de “The Big Lebowski” peuvent s’attendre à voir Bridges dans la saison 2 de son émission “The Old Man”, qui sera diffusée en 2023. Bridges a déclaré qu’il avait initialement peur de signer pour une émission de télévision, principalement à cause de la stigmatisation. une fois attaché aux acteurs de la télévision. Cependant, après avoir vu qui d’autre avait signé pour l’émission, il a été convaincu.

“J’étais inquiet à l’idée de faire de la télévision parce qu’il y avait une sorte de stigmatisation. Au début de ma carrière, mon père, Lloyd Bridges, avait fait de très nombreuses séries. Et j’ai vu à quel point il travaillait dur pour amener le qualité et que la qualité était souvent compromise parce que le calendrier était beaucoup plus rapide », a-t-il expliqué. “Quand j’ai vu ces émissions de haute qualité à la télévision maintenant, j’ai dit:” Hé, je dois, vous savez, expérimenter ça et voir à quoi ça ressemble “, et j’ai trouvé que ce n’était pas différent de faire un film.”

Bridges a également un autre projet qui lui tient à cœur : son récent partenariat avec AstraZeneca. De plus, il y a une raison très personnelle pour laquelle il a choisi de participer à leur nouvelle campagne pour aider les personnes immunodéprimées à rester à l’abri du COVID-19.

En octobre 2020, Bridges a annoncé qu’il était traité pour un lymphome non hodgkinien. Il a subi une chimiothérapie après que les médecins ont trouvé une masse de 12 pouces dans son corps. Heureusement, une fois que les médecins ont trouvé le bon mélange de médicaments de chimiothérapie pour le traiter, son cancer est entré en rémission assez rapidement.

Bien que le diagnostic de cancer ait été intimidant, un test positif au COVID-19 peu de temps après son dernier traitement de chimiothérapie était également effrayant car en raison de son état immunodéprimé, son “corps n’avait aucune ressource pour le combattre”.

“Peu de temps après avoir appris cette bonne nouvelle, j’ai reçu une lettre du centre de traitement où je recevais ma chimio, et ils m’ont dit qu’il y avait une possibilité que j’aie été exposé au COVID”, a déclaré Bridges. “Cela signifiait que j’étais à l’hôpital pendant cinq semaines, très près de, vous savez, donner un coup de pied dans le seau. Je veux dire, j’étais très malade.”

Bridges s’est impliqué dans le Jusqu’à les anticorps campagne, qui vise à sensibiliser au fait que pour les personnes immunodéprimées, les dangers du COVID-19 n’ont pas disparu, et à leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls à se soucier de leur sécurité. Il favorise également les anticorps monoclonaux à action prolongée comme moyen de lutter contre ces dangers.

Bridges a révélé que lorsqu’il se préparait à promouvoir son dernier projet, il avait eu peur de voyager à Los Angeles et à New York parce qu’il craignait d’attraper à nouveau COVID. Lorsque son médecin lui a suggéré de recevoir une injection d’EVUSHELD, contenant des anticorps monoclonaux à longue durée d’action, il a décidé de l’essayer.

“J’ai suivi ses instructions et j’ai pris mes photos et je suis allé promouvoir mon film et il s’avère que je n’ai pas eu le COVID. Puis je suis revenu dans le Montana et ma femme, il s’est avéré qu’elle avait le COVID, et je ne l’ai pas eu ,” il expliqua. “Alors je me suis dit, wow, ce truc, vous savez, ça a l’air de marcher. Et faire partie de la campagne pour exciter les autres à ça, j’ai pensé que c’était une bonne chose à faire.”

Selon Bridges, l’injection d’EVUSHELD est différente d’un vaccin et, lorsqu’elles sont combinées, elles apportent un soutien supplémentaire au système immunitaire des personnes immunodéprimées.

“Pour les gens comme moi qui sont immunodéprimés, wow, ça fait toute la différence. Je suis un gars qui aime embrasser les gens et voir ma famille et ce n’est pas si inhabituel, je ne pense pas”, a-t-il déclaré. “Cela me permet, vous savez, d’être un peu plus confiant que tout ira bien quand je ferai ces choses.”

“Si vous êtes immunodéprimé, parlez à votre médecin de la possibilité de prendre cet anticorps monoclonal à action prolongée”, a-t-il déclaré. “Découvrez si vous êtes un candidat pour ce type de traitement, afin que vous puissiez sortir et vivre votre vie, faire le genre de choses que vous aimez faire sans vous soucier de contracter le COVID car il est toujours là.”

L’acteur Kumail Nanjiani et sa femme Emily V. Gordon sont également impliqués dans la campagne, rappelant leur anxiété lorsque COVID-19 a commencé, en raison du fait que Gordon est immunodéprimé.

“Au début de la pandémie, j’ai subi des crises de panique pour la première fois de ma vie parce que j’étais tellement inquiète pour Emily, et maintenant, alors que nous avons appris à naviguer ensemble, cela ne devient jamais plus facile”, a déclaré Nanjiani dans un communiqué. “Les décisions sont souvent prises ensemble, c’est pourquoi il est important que tout le monde sache qu’il existe la possibilité d’ajouter une protection en plus des vaccins et des rappels, le port d’un masque et la distanciation sociale pour prévenir le COVID-19.”