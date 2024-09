Jeff Bridges n’était pas fan de son apparence vieillie dans « Tron : Legacy »

Jeff Bridges n’était pas très fan de son apparence modifiée numériquement dans les années 2010 Tron : L’héritage.

Parlant sur un épisode récent de Josh Horowitz Heureux Triste Confus podcast, Le vieil homme l’acteur s’est plongé dans des projets passés comme Homme de fer et Le Grand Lebowski. Alors que la conversation tournait vers la photo de science-fiction cyberpunk de 1982 et les discussions modernes sur le rôle de l’intelligence artificielle dans le cinéma, Bridges a déclaré que la suite de Joseph Kosinski présentait un « nouveau » processus de vieillissement via la numérisation informatique – un processus qu’il n’a pas fait. Je n’aime pas forcément.

« Je n’aimais pas particulièrement cette recréation de moi-même », se souvient-il en riant. « Je pensais que je ressemblais plus à Bill Maher qu’à moi-même. »

En regardant en arrière Tronl’acteur vétéran a expliqué qu’il s’agissait d’un concept « tellement bizarre » à l’époque, le film utilisant des techniques comme la photographie en noir et blanc pour créer son monde numérique futuriste et néon.

« Il a été tourné en noir et blanc en 70 millimètres, teinté à la main par un groupe de femmes en Corée, je pense », a-t-il déclaré. «Nous avions du duvetyne noir, c’était cet ensemble avec du ruban adhésif blanc sur le truc. Tout le monde était encouragé à porter des vêtements colorés parce que… nos costumes étaient tous noirs, mais vous sortiez après une journée de travail passée dans cette atmosphère en noir et blanc et — boum ! – la couleur vous envahirait.

Avec Tron : Arèsavec Jared Leto et dont la sortie est prévue le 10 octobre 2025, Bridges reprendra son rôle de talentueux créateur de jeux vidéo Kevin Flynn dans une brève apparition. Le lauréat d’un Oscar reviendra dans l’univers dirigé par Disney alors que la suite retrace le programme sophistiqué de Leto, Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse, marquant la première rencontre de l’humanité avec des êtres IA. Le casting est complété par Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan et Gillian Anderson.