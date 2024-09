Jeff Bridges fabrique une nouvelle caméra panoramique Widelux

Jeff Bridges, qui a maintes fois exprimé son amour pour l’appareil photo panoramique Widelux, prévoit de permettre à davantage de personnes de découvrir l’amour de la photographie de la même manière qu’il l’a fait en refaisant l’appareil photo classique l’année prochaine et en l’appelant le WideluxX.

Les ponts sont apparus la semaine dernière sur Le spectacle tardif avec Stephen Colbert pour promouvoir la deuxième saison de FX Le vieil hommemais l’acteur oscarisé a passé quelques minutes à discuter de son outil photographique préféré, le Widelux.

« La plupart des photos que je prends sont prises avec un appareil Widelux. C’est un appareil photo panoramique. J’utilise la version 35 mm. Il est équipé d’un objectif 28 mm qui permet un panoramique de près de 180 degrés. Au lieu d’un obturateur traditionnel, il est doté d’une fente qui, lorsque l’objectif pivote, expose le film », a déclaré Bridges.

Le Widelux utilise un nouvel objectif pivotant de 26 mm avec une fente qui pivote et agit comme un obturateur, exposant lentement une zone sur une bande de film. Il a un champ de vision de 126 degrés avec une taille d’image de 24 x 59 mm. Comme il est panoramique, les négatifs qu’il produit sont deux fois plus larges que la largeur standard du cadre 35 mm. Il dispose d’un nombre limité d’options de vitesse d’obturation – 1/15, 1/125 et 1/250 – et de valeurs d’ouverture définies de 2,8, 4, 5,6, 8 et 11.

« La première fois que j’en ai vu un, c’était au lycée. Nous étions réunis pour prendre notre photo de classe. Le photographe avait un Widelux. Il m’a expliqué comment ça fonctionnait. Certains enfants pensaient qu’en courant très vite, ils pourraient battre l’objectif panoramique et apparaître deux fois sur la photo. Ils avaient raison. Des années plus tard, j’ai commencé à utiliser cette technique pour prendre des photos d’acteurs créant les masques de théâtre de la tragédie et de la comédie. Le résultat était quelqu’un qui fronçait les sourcils et se souriait à lui-même – le tout sur un seul négatif. »

Même si Bridges adore le Widelux, il n’est pas facile de partager cet amour avec les fans de sa photographie ou de son travail car l’appareil, fabriqué à l’origine par la société japonaise Panon Camera Shoko en 1958, est aujourd’hui assez rare. Il semble avoir pris cela à cœur et, d’ici l’année prochaine, il prévoit de rectifier la situation en refaisant l’appareil photo classique pour les fans de cinéma modernes.

Pour ce faire, Bridges et sa femme se sont associés à SilvergrainClassics‘ Le rédacteur en chef Marwan El Mozayen et Charys Schuler forment Ponts d’argent — un mot-valise de Les classiques Silvergrain et Jeff et Susan Bridges. SilverBridges, une société allemande, va reproduire cet appareil photo d’ici l’année prochaine — c’est du moins l’objectif.

« Jeff, sa femme Susan, SilvergrainClassics« Le rédacteur en chef Marwan El Mozayen et moi-même, Charys Schuler, sommes désormais les fiers copropriétaires d’une nouvelle société qui produira la caméra. Pendant que nous travaillions sur le projet, nous avons tous les quatre commencé à nous appeler « Les Quatre Mousquetaires ». Cet esprit d’aventure est l’un des éléments clés qui ont rendu possible un projet aussi complexe », explique Schuler.

Pour l’instant, les détails sur le projet WideluxX sont limités, mais la société affirme que le nouvel appareil photo combinera l’emblématique objectif rotatif à une technologie moderne pour offrir des images panoramiques avec « un charme vintage et une durabilité contemporaine ». Cette dernière remarque pourrait faire référence à la réputation de l’appareil photo comme étant un système relativement fragile. SilverBridges affirme que l’objectif est de proposer un appareil photo capable de fournir une expérience photographique unique qui plaira « aux passionnés et aux professionnels à la recherche d’outils de haute qualité, d’inspiration rétro ».

« C’était vraiment inspirant pour nous de voir Jeff Bridges s’illuminer d’enthousiasme en parlant de ce projet. Son enthousiasme pour le Widelux était évident dans chacun de ses mots », SilvergrainClassics écrit« L’amour de Bridges pour la photographie, combiné à son désir de préserver et d’élever les techniques analogiques, rend ce projet particulièrement spécial pour nous. Le Widelux, avec son objectif panoramique, n’est pas seulement un appareil photo pour lui, c’est une extension de sa vision du monde, capturant des moments avec profondeur et ampleur. »

SilverBridges ne précise pas à quel stade de développement se trouve actuellement l’appareil photo, quand il sera disponible en 2025, ni combien il pourrait coûter. Étant donné que les appareils photo Widelux vintage en bon état sont régulièrement proposés à plus de 1 000 $ (lorsqu’ils sont disponibles), le WideluxX sera probablement assez cher, surtout si l’on tient compte des coûts de développement d’un nouvel appareil photo (même s’il est basé sur une conception existante). À tout le moins, cela devrait rendre l’acquisition de l’un de ces appareils photo panoramiques spéciaux plus facile et plus simple.

Ceux qui souhaitent rester informés du développement du WideluxX peuvent s’inscrire pour recevoir des notifications par e-mail sur le site WideluxX.

Crédits images : Ponts d’argent