Jeff Bridges dit qu’il a travaillé avec un entraîneur pour accompagner sa fille dans l’allée après une terrifiante bataille pour la santé

Jeff Bridges était déterminé à accompagner sa fille, Hayley Roselouise Bridges, dans l’allée le jour de son mariage.

L’acteur a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien en octobre 2020, puis a contracté le COVID-19 en janvier 2021. L’homme de 72 ans a annoncé à la fin de l’année dernière que son cancer était en rémission.

L’acteur oscarisé a récemment déclaré à The Independent qu’il travaillait avec un entraîneur pour s’assurer qu’il pouvait accompagner sa fille dans l’allée pour son mariage en août 2021.

“Le premier objectif était de savoir combien de temps je pouvais rester debout”, a-t-il déclaré.

Selon le point de vente, Bridges ne pouvait rester debout que 45 secondes à la fois. Avec l’aide d’un entraîneur, il a pu augmenter son nombre de pas, ainsi que stabiliser sa respiration tout en utilisant une assistance en oxygène.

Bridges a déclaré au point de vente que travailler avec un entraîneur tous les jours l’a poussé à travailler plus dur pour atteindre son objectif.

“Enfin, un jour, j’ai dit:” Peut-être que je peux le faire, tu sais? “”, se souvient Bridges. “Et il s’avère que je n’ai pas seulement pu l’accompagner dans l’allée, mais j’ai aussi pu faire la danse du mariage. C’était génial.”

Hayley, 37 ans, a dit “oui” à son amour de longue date Justin Shane à Kestrel Park à Santa Ynez, en Californie. Elle a dit au magazine Brides que Bridges avait prononcé un discours qui “abordait un trait de Justin que j’ai également mentionné dans mes vœux, à savoir que les enfants et les chiens l’aiment”.

“Je crois que c’est un exemple de sa merveilleuse énergie”, a-t-elle ajouté.

Bridges avait précédemment déclaré au magazine People qu’il “était sur le point de mourir”.

La terrifiante saga santé de la star de “The Big Lebowski” a commencé un matin alors qu’il faisait ses exercices habituels à la maison. L’acteur a ressenti quelque chose d’étrange dans son estomac et a été obligé de le faire vérifier par son médecin.

“J’avais une tumeur de 12 pouces sur 9 pouces dans mon corps”, se souvient Bridges. “Comme un enfant dans mon corps. Ça n’a pas fait mal ou quoi que ce soit.”

Bridges a reçu un diagnostic de cancer. Il a rapidement commencé une chimiothérapie par perfusion, suivie d’une chimio orale. La tumeur a commencé à rétrécir.

“Ils ont obtenu un cocktail qui a fonctionné, et oh mec, cela a fonctionné rapidement”, a déclaré Bridges. “Cette chose vient d’imploser.”

Mais ensuite, les choses se sont gâtées. La star avait contracté le coronavirus, et le vaccin n’était pas encore disponible. Le traitement de chimiothérapie avait affaibli son système immunitaire, ce qui rendait difficile pour Bridges de combattre le virus. Le point de vente a partagé que Bridges avait passé près de cinq mois à l’hôpital souffrant de douleurs extrêmes. Il ne pouvait même pas se retourner dans son lit sans appeler l’infirmière pour l’aider avec de l’oxygène.

“COVID a fait ressembler mon cancer à rien”, a-t-il déclaré. “J’étais sur le point de mourir. Les médecins n’arrêtaient pas de me dire : ‘Jeff, tu dois te battre. Tu ne te bats pas.’ J’étais en mode reddition. J’étais prêt à partir. Je dansais avec ma mortalité.”

La santé de Bridges s’est améliorée après que son équipe médicale lui a donné du plasma convalescent, un type de thérapie qui utilise le sang de personnes qui se sont remises d’une maladie. Au fur et à mesure que Bridges reprenait des forces chaque jour, il a commencé à travailler avec un physiothérapeute trois fois par semaine.

Bridges a noté que ses trois filles et ses trois petits-enfants l’ont rendu optimiste quant à son avenir et à ce qu’il lui réserve.

“Qui dirait:” J’aimerais un peu de cancer et donnez-moi une dose de COVID? “”, A déclaré Bridges. “Mais ma capacité à recevoir tout l’amour et à le donner a été renforcée. Tout s’est déroulé de la plus belle des manières.”