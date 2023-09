Jeff Brazier, le père de la star strictement star Bobby Brazier, aperçu en larmes en direct lors d’une émission

JEFF Brazier a fondu en larmes en regardant son fils Bobby Brazier faire ses débuts sur Strictly.

Le fier père est resté ému alors que l’acteur d’EastEnders, Bobby, a fait de son mieux dans l’émission de la BBC.

On pouvait voir des larmes couler sur sa joue alors qu’il regardait la foule.

Alors que l’animatrice Tess Daly reprenait plus tard les larmes de Jeff, Bobby a ri en disant: « Oh, pas encore. »

Elle a déclaré : « En fait, cela a fait venir les larmes aux yeux de ton père ! »

Le fier papa pouvait alors être vu avec des larmes sur le visage alors que les caméras le filmaient à nouveau.

Bobby, 20 ans, a interprété un Foxtrot avec sa partenaire Dianne Buswell sur le morceau All About You de McFly.