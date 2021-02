Jeff Brazier dit qu’il a dit à son fils modèle Bobby de ne pas compter sur la renommée de ses parents

Jeff Brazier a partagé l’une des leçons de vie importantes qu’il a inculquées à son fils Bobby.

L’animateur de BT Sport, 41 ans, est un père passionné de deux fils Freddie, 16 ans, et Bobby, 17 ans, issus de sa précédente relation avec la star de la défunte Big Brother, Jade Goody.

Et Jeff a déclaré qu’il s’était assuré que ses garçons comprennent l’importance d’avoir une bonne éthique de travail et de se faire un nom sans être appelés les enfants du nom de famille Jade – décédé d’un cancer du col de l’utérus en 2009 – et lui-même.

Jeff a expliqué comment il a souvent abordé le sujet avec son fils aîné Bobby, alors que l’adolescent se forge une carrière dans le monde du mannequinat.

Bobby est signé avec l’agence de mannequins Unsigned Group et a même défilé pour Dolce et Gabbana pour la Fashion Week de Milan l’année dernière.

Partageant en discutant avec son fils de l’importance d’être vu pour ses propres talents plutôt que pour qui sont ses parents, Jeff a déclaré au Daily Star: « Nous avons eu cette conversation à d’innombrables occasions dans notre maison, qu’il est important d’avoir une compétence et quelque chose dont on vous parle au lieu de qui sont votre mère et votre père.







(Image: Instagram)



«C’est vraiment important pour lui et je le frappe avec celui-là depuis très jeune.

« Alors que je sais qu’il y aura des opportunités pour lui qui le mèneront peut-être dans ce [showbiz] direction J’espère que le mannequinat, qui est sa vraie passion, ce qu’il veut vraiment faire, signifiera qu’en fait on peut parler de lui pour ce qu’il fait dans la vie plutôt que pour toute autre chose. «

Cela vient après que Jeff, qui a épousé son épouse Kate Dwyer, une travailleuse des relations publiques, 30 ans, en 2018, a déclaré qu’ils ne seraient plus M. et Mme Brazier s’ils n’avaient pas demandé de conseils.

Jeff a déclaré que les deux hommes avaient pu acquérir des compétences telles que la «résolution de conflits» en recherchant une aide professionnelle – ce qui a permis à leur partenariat de prospérer.







(Image: Getty Images pour BFC)



Partageant sur la façon dont ils ont bénéficié de la thérapie de couple, il a récemment déclaré à New! magazine: « Kate et moi sommes meilleures que nous ne l’aurions jamais été ou que nous aurions pu imaginer. Nous avons eu une thérapie de couple et nous ne serions pas ensemble maintenant sans elle.

« Ce n’est pas parce que vous avez besoin d’aide pour réaliser que vous vous aimez, c’est simplement parce que vous devez connaître des compétences simples comme la résolution de conflits. »

eff et Kate se sont mariés lors d’une cérémonie romantique en septembre 2018.

Mais les tourtereaux ont connu une période difficile au début de leur mariage.

Les fans aux yeux d’aigle ont repéré que les tourtereaux s’étaient désabonnés sur Instagram en 2019.

Il est apparu que le couple ne s’était pas séparé mais qu’ils travaillaient ensemble sur « quelques difficultés ».







(Image: Instagram)









(Image: jeffbrazier / Instagram)



« Il n’y a catégoriquement aucune scission entre Jeff et Kate », a déclaré un porte-parole de Jeff au Sun à l’époque.

« Ils ont eu quelques difficultés mais ils font tout leur possible pour les surmonter ensemble et continueront de le faire en privé. »

En avril de l’année dernière, Jeff a admis que son mariage avec Kate s’était amélioré depuis le verrouillage après leur période de difficultés dans une publication honnête sur Instagram.

Après avoir traversé quelques difficultés dans leur mariage en 2019, le favori de la télévision a révélé que la romance du couple était de retour là où ils voulaient qu’elle soit conforme aux restrictions de quarantaine au Royaume-Uni.







(Image: Instagram)



Jeff a dit qu’il aimait vraiment avoir Kate souvent parce qu’ils « forment une grande équipe ».

« Quel test pour les relations des gens! J’ai vraiment aimé avoir la femme ici parce que nous formons clairement une équipe formidable. » Jeff a écrit.

«Nous avons réorganisé la maison de fond en comble, pris le temps de nous gaver sur Netflix (Ozark) et continuons à nous entraider pour rester positifs et concentrés dans ces jours un peu étranges d’isolement. (Sic)

« Cela dit, elle vient de me donner deux emplois pour le faire si je reste beaucoup plus longtemps à écrire ce message, je suis sûr qu’elle en ajoutera un autre. »

Il a écrit les hashtags: #teamwork #encouragement #support #time #love #care #reset.

