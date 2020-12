Jeff Brazier a révélé que sa famille commençait ses célébrations de Noël en se souvenant de Jade Goody.

Le présentateur de télévision de 41 ans, qui partage deux adolescents avec la star décédée, a expliqué comment ils marquaient la période des fêtes d’un geste touchant.

Cela fait plus d’une décennie que Jade Goody a tragiquement perdu la vie à l’âge de 27 ans après avoir lutté contre le cancer du col de l’utérus, et la famille s’est engagée à maintenir sa tradition du jour de Noël.

S’adressant à Woman’s Own, Jeff a révélé que la première chose qu’il fait avec ses deux garçons, Freddy et Bobby, le jour de Noël, est de visiter la tombe de Jade Goody.

« Nous faisons la journée sur elle, finalement », a expliqué Jeff.

« Nous faisons la journée sur elle, finalement », a expliqué Jeff.

«Après quelques années, j'ai compris que si nous ne parlions pas de maman et ne faisions pas quelque chose pour maman au début de la journée, alors la journée ne se passait pas vraiment aussi bien.







(Image: Jeff Brazier / Instagram)



«Donc, nous visitons toujours sa tombe le matin de Noël», a expliqué Jeff.

Jeff et Jade se sont rencontrés entre les années 2002 et 2004, au cours desquelles ils ont également accueilli leurs deux fils.

Bien que leur romance ne soit pas censée durer, Jeff est resté favorable alors que Jade combattait courageusement le cancer.







(Image: Association de la presse)









Elle a malheureusement perdu la vie en 2009 après avoir appris que le cancer s’était propagé à l’extérieur de son utérus.

De nos jours, Jeff est marié à Kate Dwyer et les fils Bobby et Freddie ont déjà des carrières florissantes devant eux.

Onze ans plus tard, depuis le décès de Jade, Jeff a également révélé que leurs deux fils adolescents lui rappelaient la star décédée à bien des égards.

« Ils me rappellent d'elle de nombreuses façons – l'énergie et le dynamisme, la joue, la forte volonté et la détermination », a-t-il expliqué à la publication.









Alors que Jeff et sa famille se souviennent de Jade Goody pendant la période des fêtes, l’héritage de la star de télé-réalité est en fait beaucoup plus grand.

Après avoir appris qu’elle avait un cancer lors de son apparition sur Big Brother, la bataille courageuse de Jade aux yeux du public a conduit à une vague de femmes se présentant pour des tests de frottis cervicaux – qui ont sauvé de nombreuses vies.

